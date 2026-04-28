Calciomercato Milan, gli scout rossoneri seguono Ismaël Koné — Il club di Via Aldo Rossi conta di incassare circa 45 milioni di euro dalle loro cessioni (30 da Fofana, 15 da Loftus-Cheek). L'intenzione, è quella di sostituire il francese con Leon Goretzka, che arriverebbe a parametro zero (ma con commissioni e bonus alla firma) dal Bayern Monaco. E al posto dell'inglese, chi potrebbe arrivare? Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto del settore, ha fornito una notizia in esclusiva.

"Un osservatore del Milan era domenica scorsa allo stadio 'Franchi' per seguire la partita tra Fiorentina e Sassuolo per monitorare il centrocampista Ismaël Koné (nato nel 2002)", ha scritto infatti Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. Non è un segreto, però, l'interesse del Milan per Koné del Sassuolo. Se n'è parlato anche negli ultimi giorni qui su 'PianetaMilan.it'.

La nostra analisi: Koné, un elemento di qualità secondo Allegri — Secondo quanto abbiamo appreso, Koné piacerebbe molto al tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, per dinamismo, conduzione palla e inserimenti dalla metà campo fin dentro l'area di rigore. Per lui, alla sua prima esperienza in Italia dopo l'ultima in Francia, con la maglia dell'Olympique Marsiglia, già 6 gol in 31 partite. Quanto potrebbe costare al Diavolo? Il Sassuolo lo ha riscattato dall'OM per 10 milioni di euro, una cessione intorno ai 20-25 rientrerebbe nella logica delle cose.