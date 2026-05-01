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Calciomercato, Moretto: “Bartesaghi piace a diversi club di Premier League”. Ecco cosa vuole fare il Milan

Davide Bartesaghi, esterno del Milan
Calciomercato, un fulmine a ciel sereno in casa Milan: secondo Matteo Moretto, il futuro di Davide Bartesaghi in rossonero sarebbe in bilico. La situazione
Redazione PM

Davide Bartesaghi è senza dubbio una delle note più liete della stagione rossonera. Il laterale classe 2005, è stato catapultato in prima squadra da Massimiliano Allegri quasi per caso. La cessione di Theo Hernandez e l'impatto negativo di Estupinan hanno senza dubbio inciso, ma l'esterno cresciuto nelle giovanili del Milan si è imposto grazie alla propria qualità e determinazione.

Calciomercato Milan, le parole di Moretto su Bartesaghi

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Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha lanciato una notizia che ha fatto scattare l'allarme tra i tifosi rossoneri. Secondo l'esperto di calciomercato diversi club di Premier League starebbero monitorando con attenzione le prestazioni di Davide Bartesaghi. Di seguito, le sue parole.

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"Parliamo del futuro di Davide Bartesaghi, 20 anni, 28 partite quest'anno in Serie A e due gol, una doppietta in casa San Siro. Un rendimento altalenante quello di Bartesaghi, momenti alti, picchi importanti, alcune situazioni comunque che fanno parte della crescita di un ragazzo e come vi dicevo anche a fine 2025 inizio 2026 il Milan ha in programma a fine anno un incontro con l'entourage di Bartesaghi per capire, per valutare insieme il tipo di adeguamento contrattuale che Bartesaghi potrà avere.

Diciamo che non è nulla scontato, c'è da sedersi, c'è da parlarne, c'è da confrontarsi. Sicuramente il tema di un eventuale rinnovo, ripeto, con possibile adeguamento è sul piatto, è una possibilità. Ma vi posso dire anche che Davide Bartesaghi, comunque quest'anno è stato visionato più volte da scout presenti. Interesse concreto anche da diversi club inglesi di Premier League, tra cui il Newcastle. Vi parlo di scout che sono venuti a San Siro e non solo a San Siro per seguire Davide Bartesaghi. L'evoluzione, insomma, di Bartesaghi con la maglia del Milan. Poi vedremo come procederanno i i dialoghi, soprattutto vi aggiorneremo quando ci sarà questo faccia a faccia tra l'entourage di Bartesaghi e il Milan a fine stagione".

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