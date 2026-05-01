Nel mirino del Milan per rinforzare l'attacco ci potrebbe anche essere Gabriel Jesus . L'attaccante dell' Arsenal è in scadenza nel 2027 e questo potrebbe favorire l'operazione in entrata per il Diavolo. Resta il problema stipendio : secondo quanto riportato da Calcio e Finanza , Gabriel Jesus guadagna la bellezza di 8,9 milioni di euro netti a stagione , una cifra fuori budget per i rossoneri. Il piano potrebbe essere quello di spalmare il costo fisso in più anni di contratto, magari abbassando la quota a 4 milioni di euro netti .

Si continua anche a lavorare sul possibile arrivo di Leon Goretzka per rinforzare il centrocampo del Milan. Il tedesco, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco , sarebbe la mezzala destra ideale per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri , vista la sua fisicità e la sua esperienza in Champions League . Secondo quanto riportato da ' Il Corriere dello Sport ' il Milan "si ritiene positivo e abbastanza ottimista sulla buona riuscita dell'affare Leon Goretzka". Il Milan, infatti, si è mosso in anticipo proponendo un triennale a 5 milioni di euro a stagione con un ruolo centrale nel progetto.

Allegri e dirigenza: incontro fiume a 'Casa Milan'

Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro fiume, durato tre ore, tra Massimiliano Allegri e la dirigenza del Milan. Tre ore di confronto, dalle 16:00 alle 19:00, con Allegri che è uscito prima di tutti. L'allenatore rossonero non ha parlato, neanche a noi di Pianeta Milan, presenti a Casa Milan, ma è uscito con un sorriso sul volto. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' si è parlato di mercato e di futuro. Allegri chiede che il gruppo sia arricchito da calciatori di esperienza internazionale e personalità, con la società rossonera. concorde.