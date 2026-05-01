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Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: incontro fiume. Svolta Modrić. Piano per Gabriel Jesus

Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: incontro fiume. Svolta Modrić. Piano per Gabriel Jesus
Le Top News di rassegna sul calciomercato del Milan pubblicate nella mattina di oggi, venerdì primo maggio 2026: tantissime notizie in vista della stagione 2026-2027. Tutti gli aggiornamenti di mercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan è pronto a tornare in campo: domenica alle 15 al 'Mapei Stadium' i rossoneri giocheranno contro il Sassuolo. Obiettivo avvinarsi ancora di più alla qualificazione in Champions League (mancano 6 punti). Si continua, però, a parlare di mercato e di futuro: svolta possibile per Modrić. Due indizi. Fiducia per Goretzka e il possibile piano per Gabriel Jesus. Incontro fiume tra Allegri e dirigenza. Ecco le top news del primo maggio 2026 da Pianeta Milan.

Milan, due indizi sul rinnovo di Modrić

Purtroppo la stagione di Luka Modrić con il Milan è finita: lo scontro con Locatelli in Milan-Juventus lo ha costretto all'operazione al viso. Il croato punta ai Mondiali 2026 con la sua nazionale. E il futuro con i rossoneri? Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il centrocampista sarebbe diviso tra un altro anno al Milan o il ritiro. Il prolungamento si potrebbe. Per sciogliere ogni riserva, probabilmente, si dovrà aspettare oltre la fine dei Mondiali. Parole significative quelle di Igli Tare a 'DAZN': "Futuro? Potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan".

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Il piano per strappare Gabriel Jesus all'Arsenal

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Nel mirino del Milan per rinforzare l'attacco ci potrebbe anche essere Gabriel Jesus. L'attaccante dell'Arsenal è in scadenza nel 2027 e questo potrebbe favorire l'operazione in entrata per il Diavolo. Resta il problema stipendio: secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Gabriel Jesus guadagna la bellezza di 8,9 milioni di euro netti a stagione, una cifra fuori budget per i rossoneri. Il piano potrebbe essere quello di spalmare il costo fisso in più anni di contratto, magari abbassando la quota a 4 milioni di euro netti.

Fiducia per Goretzka

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Si continua anche a lavorare sul possibile arrivo di Leon Goretzka per rinforzare il centrocampo del Milan. Il tedesco, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, sarebbe la mezzala destra ideale per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri, vista la sua fisicità e la sua esperienza in Champions League. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' il Milan "si ritiene positivo e abbastanza ottimista sulla buona riuscita dell'affare Leon Goretzka". Il Milan, infatti, si è mosso in anticipo proponendo un triennale a 5 milioni di euro a stagione con un ruolo centrale nel progetto.

Allegri e dirigenza: incontro fiume a 'Casa Milan'

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Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro fiume, durato tre ore, tra Massimiliano Allegri e la dirigenza del Milan. Tre ore di confronto, dalle 16:00 alle 19:00, con Allegri che è uscito prima di tutti. L'allenatore rossonero non ha parlato, neanche a noi di Pianeta Milan, presenti a Casa Milan, ma è uscito con un sorriso sul volto. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' si è parlato di mercato e di futuro. Allegri chiede che il gruppo sia arricchito da calciatori di esperienza internazionale e personalità, con la società rossonera.  concorde.

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