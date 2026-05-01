Andiamo a vedere come potrebbe inserirsi nel Milan a livello di bilancio. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Gabriel Jesus guadagna la bellezza di 8,9 milioni di euro netti a stagione, una cifra fuori budget per i rossoneri. Si perché, ricordiamolo, il tetto stipendi del Milan si ferma a Maignan e Leão, che guadagnano 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, lontano quindi delle cifre percepite dell'attaccante brasiliano. Il classe 1997 è in scadenza nel 2027 e questo potrebbe facilitare tutta l'operazione a livello economico: il suo valore, secondo il sito transfermarkt.it, è sui 20 milioni di euro, ma il Diavolo potrebbe puntare anche a prenderlo a meno soldi, visto che Gabriel Jesus non è più titolare (parte dietro Havertz e Gyökeres). La questione stipendio? Il brasiliano non è più giovanissimo e potrebbe firmare l'ultimo grande contratto della sua carriera: il Milan potrebbe spalmare i suoi quasi 9 milioni di euro netti in più anni, abbassando la base fissa magari sui 4 milioni di euro e allungando gli anni di contratto, considerando che al brasiliano manca un solo anno alla scadenza. Questo potrebbe essere il piano del Milan per fare quadrare i conti a bilancio, ovviamente considerando anche la qualificazione in Champions League, vitale per un'operazione del genere.