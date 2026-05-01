Manca sempre meno alla fine della stagione e all'inizio ufficiale del calciomercato estivo. Una sessione che sarà decisiva per il futuro del Milan. Non è un caso che ieri Allegri si è incontrato con la dirigenza presso 'Casa Milan' per tre ore, proprio per programmare ancora una volta un futuro. E non è un caso che nella serata di ieri, sia uscito fuori il nome di Gabriel Jesus per l'attacco del Milan. Cosa li accomuna? Il brasiliano ha di recente cambiato agente passando allo stesso di Massimiliano Allegri, ovvero Giovanni Branchini. Era quasi inevitabile un accostamento al Milan in vista della prossima sessione di calciomercato. Gabriel Jesus sarebbe sicuramente un profilo interessante per il Diavolo.
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Gabriel Jesus al Milan, si può: stipendio ‘spalmato’ e tesoretto Champions. E il particolare con Allegri
Milan, i possibili costi dell'operazione Gabriel Jesus
Andiamo a vedere come potrebbe inserirsi nel Milan a livello di bilancio. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Gabriel Jesus guadagna la bellezza di 8,9 milioni di euro netti a stagione, una cifra fuori budget per i rossoneri. Si perché, ricordiamolo, il tetto stipendi del Milan si ferma a Maignan e Leão, che guadagnano 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, lontano quindi delle cifre percepite dell'attaccante brasiliano. Il classe 1997 è in scadenza nel 2027 e questo potrebbe facilitare tutta l'operazione a livello economico: il suo valore, secondo il sito transfermarkt.it, è sui 20 milioni di euro, ma il Diavolo potrebbe puntare anche a prenderlo a meno soldi, visto che Gabriel Jesus non è più titolare (parte dietro Havertz e Gyökeres). La questione stipendio? Il brasiliano non è più giovanissimo e potrebbe firmare l'ultimo grande contratto della sua carriera: il Milan potrebbe spalmare i suoi quasi 9 milioni di euro netti in più anni, abbassando la base fissa magari sui 4 milioni di euro e allungando gli anni di contratto, considerando che al brasiliano manca un solo anno alla scadenza. Questo potrebbe essere il piano del Milan per fare quadrare i conti a bilancio, ovviamente considerando anche la qualificazione in Champions League, vitale per un'operazione del genere.
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