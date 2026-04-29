Il Milan continua con la sua stagione, ma si può già pensare alle possibili mosse per il futuro del club. A centrocampo c'è il rischio di sovrabbondanza in vista della prossima stagione, specialmente se Luka Modrić dovesse rimanere e se la dirigenza dovesse chiudere per il colpo Leon Goretzka, in uscita da parametro zero dal Bayern Monaco. Inoltre, ci potrebbero essere altri giocatori al rientro dai prestiti per il Milan: Comotto, Zeroli e Bondo. Anche qui, il Diavolo dovrà decidere cosa fare per il loro futuro. Per questo il Milan potrebbe pensare anche ad eventuali cessioni nel reparto. Jashari e Ricci sono investimenti recenti per il futuro, è difficile che possano partire. Rabiot e Modrić non si toccano: facile pensare come siano Fofana e Loftus-Cheek i candidati a fare le valigie.
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Milan, cessioni di Fofana e Loftus-Cheek: per il Diavolo sarebbe un grande risparmio a bilancio
Milan, quanto risparmi dalle cessioni di Fofana e Loftus-Cheek
Dal punto di vista tattico, il Milan potrebbe perdere due calciatori utili per il 3-5-2 di Allegri, ma l'arrivo di Goretzka e il possibile inserimento del giovane Comotto (con magari un altro colpo, si parla di Koné), potrebbero completare alla grande il pacchetto di centrocampo per Massimiliano Allegri. Parliamo dal punto di vista economico: per il Diavolo sarebbe un doppio colpo davvero interessante, sia a livello di cartellino, sia a livello di stipendio. Fofana è stato pagato dal Monaco 26 milioni di euro nel mercato estivo del 2024/2025. Per il Milan potrebbe essere una plusvalenza facile, anche senza pensare agli ammortamenti. Il Diavolo potrebbe chiedere più di 30 milioni di euro per cedere il francese e inoltre risparmierebbe 3 milioni di euro netti a stagione per quanto riguarda lo stipendio. Discorso simile per Loftus-Cheek: il Diavolo lo potrebbe cedere per una quindicina di milioni di euro, anche considerando il contratto in scadenza nel 2027. L'inglese è stato acquistato nell'estate 2023-24 per circa 19 milioni di euro. Anche per lui ci potrebbe essere una plusvalenza e un grande risparmio sullo stipendio: guadagna, infatti, 4 milioni di euro netti a stagione.
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