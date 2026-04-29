Il Milan continua con la sua stagione, ma si può già pensare alle possibili mosse per il futuro del club. A centrocampo c'è il rischio di sovrabbondanza in vista della prossima stagione, specialmente se Luka Modrić dovesse rimanere e se la dirigenza dovesse chiudere per il colpo Leon Goretzka, in uscita da parametro zero dal Bayern Monaco. Inoltre, ci potrebbero essere altri giocatori al rientro dai prestiti per il Milan: Comotto, Zeroli e Bondo. Anche qui, il Diavolo dovrà decidere cosa fare per il loro futuro. Per questo il Milan potrebbe pensare anche ad eventuali cessioni nel reparto. Jashari e Ricci sono investimenti recenti per il futuro, è difficile che possano partire. Rabiot e Modrić non si toccano: facile pensare come siano Fofana e Loftus-Cheek i candidati a fare le valigie.