Milan, quale è il tetto stipendi? Ecco i dettagli e chi pesa di più a bilancio

La rosea continua con gli altri più pagati nel Milan: Pulisic (4 netti, 5,2 lordi), Modrić, Rabiot e Tomori (tutti e tre 3,5 netti). Guardando chi non è titolare fisso nel Milan, pesa tantissimo Nkunku: 5 netti, 9,2 lordi senza Decreto Crescita. Poi ci sono Loftus-Cheek (4-5,2), Jashari (2,8-5,2), Estupiñán, Gimenez e Ricci (2,5-4,6). Lo spunto interessante dell'analisi del quotidiano è sul possibile tetto degli stipendi del Milan: non sarebbe mai stato fissato ufficialmente un vero e proprio tetto agli stipendi, ma con Elliott la soglia era sui 4 milioni netti, mentre adesso siamo sui 7.