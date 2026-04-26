In vista della prossima sessione di calciomercato è interessante andare a vedere il monte ingaggi del Milan e in particolare quale potrebbe essere il limite degli stipendi annuali, anche per avere un 'range' dei possibili obiettivi futuri della dirigenza rossonera. Si parla infatti di giocatori importanti (Lewandowski, Goretzka e Vlahovic per esempio) e come tali chiedono stipendi importanti, anche al Diavolo. Per Goretzka, ad esempio, ci sarebbe sul piatto un triennale da 5 milioni di euro a stagione. Come scrive Gazzetta.it, i più pagati tra i rossoneri sono Rafael Leão e Maignan (fresco di rinnovo): 5,5 netti, 7,15 col Decreto Crescita.
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Milan, quale è il tetto stipendi? Ecco i dettagli e chi pesa di più a bilancio
Manca sempre meno alla sessione estiva di calciomercato: interessante riguardare gli stipendi del Milan e l'impatto al bilancio per il futuro. Ecco tutti i dettagli
Stipendi Milan, ecco il possibile tetto
La rosea continua con gli altri più pagati nel Milan: Pulisic (4 netti, 5,2 lordi), Modrić, Rabiot e Tomori (tutti e tre 3,5 netti). Guardando chi non è titolare fisso nel Milan, pesa tantissimo Nkunku: 5 netti, 9,2 lordi senza Decreto Crescita. Poi ci sono Loftus-Cheek (4-5,2), Jashari (2,8-5,2), Estupiñán, Gimenez e Ricci (2,5-4,6). Lo spunto interessante dell'analisi del quotidiano è sul possibile tetto degli stipendi del Milan: non sarebbe mai stato fissato ufficialmente un vero e proprio tetto agli stipendi, ma con Elliott la soglia era sui 4 milioni netti, mentre adesso siamo sui 7.
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