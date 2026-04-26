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CALCIOMERCATO MILAN

Milan, probabile formazione 2026-27: occhio a Goretzka e Sørloth

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Emiliano Guadagnoli
26 aprile

Milan, probabile formazione 2026-27: occhio ai nuovi arrivi di Goretzka e Sørloth negli undici di Massimiliano Allegri

Il Milan potrebbe muoversi in estate alla ricerca di rinforzi interessanti in vista della prossima stagione. Gazzetta.it parla della probabile formazione dei rossoneri: tra Goretzka e Sørloth, ecco le possibili mosse.