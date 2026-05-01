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Calciomercato, Aké offerto anche al Milan: l’olandese avrebbe un costo sostenibile

Nathan Aké, difensore Manchester City, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Nathan Aké, difensore olandese classe 1995, lascerà il Manchester City nel calciomercato estivo: opportunità anche per il Milan, club che già lo aveva seguito nello scorso mese di gennaio. Ma è stato proposto anche alle rivali storiche dei...
Daniele Triolo Redattore 

Arrivato giovanissimo in Inghilterra nel Chelsea e successivamente esploso con il Bournemouth, il difensore olandese Nathan Aké, classe 1995, gioca dal 2020 nelle fila del Manchester City di Pep Guardiola. Costato oltre 45 milioni di euro, è stato per varie stagioni una colonna della retroguardia dei 'Citizens'.

Negli ultimi due anni, però, con l'arrivo di Rúben Dias e Joško Gvardiol in difesa, Aké è retrocesso al ruolo di semplice alternativa. Esattamente lo svizzero Manuel Akanji - trasferitosi all'Inter, dopo un flirt con il Milan - nell'ultimo calciomercato estivo. Medesima sorte, ad un anno di distanza, potrebbe toccare ora al calciatore 'oranje', la cui capigliatura ricorda quello del primo Ruud Gullit rossonero.

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Aké, legato al City da un contratto fino al 30 giugno 2027, andrà via e, secondo 'TuttoMercatoWeb', anche a condizioni favorevoli: costa, infatti, tra i 10 e i 15 milioni di euro. Niente male per un centrale della sua esperienza e della sua qualità. Offerto alle stesse Inter e Milan, ma anche alla Juventus, Aké potrebbe disputare dunque in Serie A la stagione 2026-2027. Vedremo quale maglia indosserà.

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Centrale mancino dall'enorme esperienza internazionale e dalle indubbie qualità tecniche, Aké - unitamente a Mario Gila, per cui il Milan è in trattativa con l'agente e con la Lazio per trovare una quadra su costo del cartellino (20 milioni di euro) e stipendio (intorno ai 3 milioni di euro netti a stagione) - rappresenterebbe l'innesto ideale nella retroguardia rossonera.

Dal punto di vista tattico, potrebbe sostituire, nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, sia Matteo Gabbia centralmente per le sue qualità di leadership e comando del reparto, sia Strahinja Pavlović come braccetto di sinistra. Aké può anche giocare da centrale in una difesa a quattro e persino da terzino sinistro. Con pochi milioni di euro, il Milan prenderebbe un giocatore duttile, utile in più ruolo, che darebbe un contributo enorme in campo e nello spogliatoio. Quanto prenderebbe? Al Manchester City prende 4 milioni di euro netti più bonus a stagione: cifra sostenibile per le squadre italiane.

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