Calciomercato Milan, c'è anche l'opportunità Aké per la difesa — Aké, legato al City da un contratto fino al 30 giugno 2027, andrà via e, secondo 'TuttoMercatoWeb', anche a condizioni favorevoli: costa, infatti, tra i 10 e i 15 milioni di euro. Niente male per un centrale della sua esperienza e della sua qualità. Offerto alle stesse Inter e Milan, ma anche alla Juventus, Aké potrebbe disputare dunque in Serie A la stagione 2026-2027. Vedremo quale maglia indosserà.

La nostra analisi: un giocatore per due/tre ruoli, vice di Gabbia e Pavlović — Centrale mancino dall'enorme esperienza internazionale e dalle indubbie qualità tecniche, Aké - unitamente a Mario Gila, per cui il Milan è in trattativa con l'agente e con la Lazio per trovare una quadra su costo del cartellino (20 milioni di euro) e stipendio (intorno ai 3 milioni di euro netti a stagione) - rappresenterebbe l'innesto ideale nella retroguardia rossonera.

Dal punto di vista tattico, potrebbe sostituire, nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, sia Matteo Gabbia centralmente per le sue qualità di leadership e comando del reparto, sia Strahinja Pavlović come braccetto di sinistra. Aké può anche giocare da centrale in una difesa a quattro e persino da terzino sinistro. Con pochi milioni di euro, il Milan prenderebbe un giocatore duttile, utile in più ruolo, che darebbe un contributo enorme in campo e nello spogliatoio. Quanto prenderebbe? Al Manchester City prende 4 milioni di euro netti più bonus a stagione: cifra sostenibile per le squadre italiane.