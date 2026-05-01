Calciomercato Milan, se parte Loftus-Cheek occhio al nome di Koné—
Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, poi, qualora dovesse partire anche Ruben Loftus-Cheek - altro giocatore in bilico - con destinazione ritorno in Premier League, il Milan non si limiterà all'innesto del solo Leon Goretzka in mediana. Piace anche Ismaël Koné del Sassuolo.
La nostra analisi: mezzala di inserimento perfetta per il 3-5-2 di Allegri—
Classe 2002, canadese di origine ivoriana, Koné è sul taccuino del Milan da mesi. Aveva già impressionato il 14 dicembre 2025, nel 2-2 tra Milan e Sassuolo a 'San Siro', quando aveva sbloccato il punteggio e domenica pomeriggio, al 'Mapei Stadium', il Diavolo non soltanto avrà l'occasione di osservarlo nuovamente dal vivo, ma anche di parlarne con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde.
Il Sassuolo lo ha riscattato dall'Olympique Marsiglia per 10 milioni di euro: presumibile, ora, che possa chiederne 20-25 per cederlo. Nel Milan, come mezzala di inserimento, si troverebbe alla perfezione nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Sicuramente, come testimoniano i suoi numeri in questa stagione (6 gol in 31 partite di Serie A), ha più gol nei piedi sia di Fofana sia di Loftus-Cheek. Un upgrade per un Milan da Scudetto.
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