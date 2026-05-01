La nostra analisi: mezzala di inserimento perfetta per il 3-5-2 di Allegri

Classe 2002, canadese di origine ivoriana, Koné è sul taccuino del Milan da mesi. Aveva già impressionato il 14 dicembre 2025, nel 2-2 tra Milan e Sassuolo a 'San Siro', quando aveva sbloccato il punteggio e domenica pomeriggio, al 'Mapei Stadium', il Diavolo non soltanto avrà l'occasione di osservarlo nuovamente dal vivo, ma anche di parlarne con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde.