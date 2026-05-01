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Milan, maxi-plusvalenza in vista: Fofana ai saluti per 30 milioni, ecco chi può arrivare al suo posto

Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate 2026
Il Milan sta seguendo da inizio stagione con attenzione Ismaël Koné, classe 2002, centrocampista del Sassuolo (in rete all'andata nel match di 'San Siro') in vista della sessione estiva di calciomercato. Domenica nuova chance per vederlo dal vivo
Daniele Triolo Redattore 

Si preannuncia un'altra rivoluzione a centrocampo per il Milan anche nell'imminente sessione estiva di calciomercato. Dei centrocampisti attualmente in organico, i rossoneri confermeranno sicuramente Adrien Rabiot, Samuele Ricci e Ardon Jashari; l'auspicio è quello di poter ottenere il sì di Luka Modrić al rinnovo per un altro anno.

Chi, invece, è in odore di cessione è Youssouf Fofana: ha richieste in Turchia e in Inghilterra, vedremo se si concretizzerà la sua partenza per 30 milioni di euro. Questa, infatti, è la cifra che chiede il club di Via Aldo Rossi per lasciar partire l'ex Monaco (vorrebbe dire realizzare una plusvalenza netta in bilancio di 17 milioni di euro).

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Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, poi, qualora dovesse partire anche Ruben Loftus-Cheek - altro giocatore in bilico - con destinazione ritorno in Premier League, il Milan non si limiterà all'innesto del solo Leon Goretzka in mediana. Piace anche Ismaël Koné del Sassuolo.

La nostra analisi: mezzala di inserimento perfetta per il 3-5-2 di Allegri

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Classe 2002, canadese di origine ivoriana, Koné è sul taccuino del Milan da mesi. Aveva già impressionato il 14 dicembre 2025, nel 2-2 tra Milan e Sassuolo a 'San Siro', quando aveva sbloccato il punteggio e domenica pomeriggio, al 'Mapei Stadium', il Diavolo non soltanto avrà l'occasione di osservarlo nuovamente dal vivo, ma anche di parlarne con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde.

Il Sassuolo lo ha riscattato dall'Olympique Marsiglia per 10 milioni di euro: presumibile, ora, che possa chiederne 20-25 per cederlo. Nel Milan, come mezzala di inserimento, si troverebbe alla perfezione nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Sicuramente, come testimoniano i suoi numeri in questa stagione (6 gol in 31 partite di Serie A), ha più gol nei piedi sia di Fofana sia di Loftus-Cheek. Un upgrade per un Milan da Scudetto.

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