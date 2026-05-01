Il nome in cima alla lista resta quello di Mario Gila, ma le recenti dichiarazioni del suo agente ai nostri microfoni hanno raffreddato la pista. Il Milan sta valutando alcune possibili alternative. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', tra i profili attenzionati c’è anche Benoit Badiashile, già accostato ai rossoneri nell’estate 2024.

I numeri al Chelsea e il percorso

Attualmente al Chelsea, il difensore francese ha collezionato 16 presenze stagionali per un totale di 1070 minuti, spesso partendo dalla panchina. Cresciuto nel Monaco, ha esordito nel 2018 prima di trasferirsi a Londra nel 2023 per 38 milioni di euro. Nel 2022 ha anche raccolto due presenze con la Nazionale francese.