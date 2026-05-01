Calciomercato, Badiashile torna nei radar del Milan—
Il nome in cima alla lista resta quello di Mario Gila, ma le recenti dichiarazioni del suo agente ai nostri microfoni hanno raffreddato la pista. Il Milan sta valutando alcune possibili alternative. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', tra i profili attenzionati c’è anche Benoit Badiashile, già accostato ai rossoneri nell’estate 2024.
Centrale mancino di 194 centimetri, classe 2001, Badiashile rappresenterebbe un’alternativa credibile a Strahinja Pavlovic nel ruolo di braccetto sinistro.
I numeri al Chelsea e il percorso—
Attualmente al Chelsea, il difensore francese ha collezionato 16 presenze stagionali per un totale di 1070 minuti, spesso partendo dalla panchina. Cresciuto nel Monaco, ha esordito nel 2018 prima di trasferirsi a Londra nel 2023 per 38 milioni di euro. Nel 2022 ha anche raccolto due presenze con la Nazionale francese.
Il Milan monitora la situazione: la priorità resta chiudere al meglio la stagione, ma il mercato è già entrato nel vivo. E il nome di Badiashile, oggi, torna con forza tra le opzioni per rinforzare la difesa.
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