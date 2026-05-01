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Calciomercato Milan, torna di moda il nome di Badiashile: i dettagli

Benoit Badiashile, obiettivo calciomercato AC Milan
Calciomercato Milan: Benoit Badiashile rientra tra i profili valutati da Tare e Furlani per rinforzare la difesa in vista dell’estate
Redazione PM

La stagione del Milan non è ancora conclusa, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive, sia in campo che sul mercato. I rossoneri devono conquistare ancora 6 punti nelle ultime 4 gare per blindare la qualificazione in Champions League, obiettivo minimo ribadito più volte da Massimiliano Allegri. Si parte dalla trasferta contro il Sassuolo, in programma domenica alle 15:00 al 'Mapei Stadium', snodo cruciale per il finale di campionato.

Parallelamente, la dirigenza si muove già in vista dell'estate: il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani stanno pianificando le strategie per la finestra che aprirà il 29 giugno. Tra le priorità c’è l’innesto di almeno un difensore centrale.

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Il nome in cima alla lista resta quello di Mario Gila, ma le recenti dichiarazioni del suo agente ai nostri microfoni hanno raffreddato la pista. Il Milan sta valutando alcune possibili alternative. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', tra i profili attenzionati c’è anche Benoit Badiashile, già accostato ai rossoneri nell’estate 2024.

Centrale mancino di 194 centimetri, classe 2001, Badiashile rappresenterebbe un’alternativa credibile a Strahinja Pavlovic nel ruolo di braccetto sinistro.

I numeri al Chelsea e il percorso

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Attualmente al Chelsea, il difensore francese ha collezionato 16 presenze stagionali per un totale di 1070 minuti, spesso partendo dalla panchina. Cresciuto nel Monaco, ha esordito nel 2018 prima di trasferirsi a Londra nel 2023 per 38 milioni di euro. Nel 2022 ha anche raccolto due presenze con la Nazionale francese.

Il Milan monitora la situazione: la priorità resta chiudere al meglio la stagione, ma il mercato è già entrato nel vivo. E il nome di Badiashile, oggi, torna con forza tra le opzioni per rinforzare la difesa.

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