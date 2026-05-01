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Milan, occhio a Koné: segna quanto Rabiot. Obiettivo per il futuro, ma pericolo per il presente

Milan, occhio a Koné: segna quanto Rabiot. Obiettivo per il futuro, ma pericolo per il presente
Il Milan sfida il Sassuolo tra campo e mercato: occhi puntati su Ismaël Koné. Obiettivo per il futuro, ma grande pericolo per il presente. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan si prepara a tornare in campo: domenica dalle 15 la trasferta ostica contro il Sassuolo. Una squadra che spesso è rimasta indigesta ai rossoneri. Ecco i precedenti: in 25 partite, 13 vittorie del Milan, 7 vittorie del Sassuolo e 5 pareggi. Gol segnati dai rossoneri 48, contro i 37 dei neroverdi (numeri dal sito transfermarkt.it). Oltre al pericolo massimo rappresentato da Domenico Berardi (11 gol in carriera contro i rossoneri), c'è una altro giocatore a cui il Milan deve fare molta attenzione e stiamo parlando del centrocampista classe 2002 Ismaël Koné. Il giocatore del Sassuolo è nel mirino del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato e, come rivelato dagli ultimi rumors, è un profilo gradito da Massimiliano Allegri che starebbe cercando giocatori di qualità, fisici da inserire in rosa in vista della prossima stagione.

Milan, Ismaël Koné da attenzionare anche per il presente

Nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, Ismaël Koné potrebbe giocare come mezzala di qualità e di spinta: parlano i numeri in Serie A. Il giocatore del Sassuolo ha siglato 6 reti, niente male per un centrocampista (stessi gol in campionato di Adrien Rabiot, per fare un esempio). Quindi occhi aperti e attenti alla prestazione di Koné contro il Milan, ma non solo per il futuro, anche per il presente. La partita contro il Sassuolo è fondamentale per conquistare tre punti che avvicinerebbero il Milan alla Champions League (per la matematica ne mancano 6). Non si può sbagliare e Koné va tenuto sotto osservazione perché può essere molto pericoloso per la difesa dei rossoneri. Lo abbiamo visto all'andata a San Siro, dove un suo movimento e inserimento in area di rigore, ha messo in difficoltà tutto il reparto del Milan. Poi il tocco sotto sublime a battere Maignan. Quindi occhio a Koné, non solo per il futuro.

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