Il Milan si prepara a tornare in campo: domenica dalle 15 la trasferta ostica contro il Sassuolo. Una squadra che spesso è rimasta indigesta ai rossoneri. Ecco i precedenti: in 25 partite, 13 vittorie del Milan, 7 vittorie del Sassuolo e 5 pareggi. Gol segnati dai rossoneri 48, contro i 37 dei neroverdi (numeri dal sito transfermarkt.it). Oltre al pericolo massimo rappresentato da Domenico Berardi (11 gol in carriera contro i rossoneri), c'è una altro giocatore a cui il Milan deve fare molta attenzione e stiamo parlando del centrocampista classe 2002 Ismaël Koné. Il giocatore del Sassuolo è nel mirino del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato e, come rivelato dagli ultimi rumors, è un profilo gradito da Massimiliano Allegri che starebbe cercando giocatori di qualità, fisici da inserire in rosa in vista della prossima stagione.
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Milan, occhio a Koné: segna quanto Rabiot. Obiettivo per il futuro, ma pericolo per il presente
Milan, Ismaël Koné da attenzionare anche per il presente
Nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, Ismaël Koné potrebbe giocare come mezzala di qualità e di spinta: parlano i numeri in Serie A. Il giocatore del Sassuolo ha siglato 6 reti, niente male per un centrocampista (stessi gol in campionato di Adrien Rabiot, per fare un esempio). Quindi occhi aperti e attenti alla prestazione di Koné contro il Milan, ma non solo per il futuro, anche per il presente. La partita contro il Sassuolo è fondamentale per conquistare tre punti che avvicinerebbero il Milan alla Champions League (per la matematica ne mancano 6). Non si può sbagliare e Koné va tenuto sotto osservazione perché può essere molto pericoloso per la difesa dei rossoneri. Lo abbiamo visto all'andata a San Siro, dove un suo movimento e inserimento in area di rigore, ha messo in difficoltà tutto il reparto del Milan. Poi il tocco sotto sublime a battere Maignan. Quindi occhio a Koné, non solo per il futuro.
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