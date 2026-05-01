Nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, Ismaël Koné potrebbe giocare come mezzala di qualità e di spinta: parlano i numeri in Serie A. Il giocatore del Sassuolo ha siglato 6 reti, niente male per un centrocampista (stessi gol in campionato di Adrien Rabiot, per fare un esempio). Quindi occhi aperti e attenti alla prestazione di Koné contro il Milan, ma non solo per il futuro, anche per il presente. La partita contro il Sassuolo è fondamentale per conquistare tre punti che avvicinerebbero il Milan alla Champions League (per la matematica ne mancano 6). Non si può sbagliare e Koné va tenuto sotto osservazione perché può essere molto pericoloso per la difesa dei rossoneri. Lo abbiamo visto all'andata a San Siro, dove un suo movimento e inserimento in area di rigore, ha messo in difficoltà tutto il reparto del Milan. Poi il tocco sotto sublime a battere Maignan. Quindi occhio a Koné, non solo per il futuro.