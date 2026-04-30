Milan, le notizie top di oggi: doppio colpo dal Napoli? L’agente di Gila in esclusiva e l’idea per la fascia
"Camarda si è allenato poco nei suoi quattro mesi di infortunio, ma ora si è presentato con una testa come piace a me: libera, sbarazzina. Il fatto che ci possa dare una mano da qui alla fine deve essere un grande vantaggio per noi. Specialmente lì davanti dove abbiamo avuto difficoltà a fare gol e lui potrebbe essere uno di quelli che ci può dare qualcosa in più. Detto questo, potrebbe partire dall'inizio ma può essere importante anche a partita in corso".
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