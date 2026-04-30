PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Lecce, Di Francesco: “Camarda si è presentato con la testa libera. Deve essere un vantaggio per noi”

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Lecce, Di Francesco: “Camarda si è presentato con la testa libera. Deve essere un vantaggio per noi”

Francesco Camarda attaccante Lecce
Alla vigilia di Pisa-Lecce, l'allenatore dei salentini Eusebio Di Francesco ha parlato del ritorno in campo di Francesco Camarda. L'attaccante è in prestito al Lecce dal Milan
Redazione

L'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco, in vista della gara di domani sera contro il Pisa, ha parlato ai microfoni del club salentino per presentare il match. Nell'intervista presente sul canale YouTube del Lecce, il tecnico dei giallorossi ha parlato anche del ritorno di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 di proprietà del Milan (al centro di voci di calciomercato) che nell'ultima contro il Verona è tornato in campo dopo il lungo infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori dai giochi per diversi mesi.

Di Francesco su Camarda

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Le parole dell'allenatore del Lecce Di Francesco sul momento dell'attaccante in prestito dal Milan e sulla sua importanza in queste ultime 4 gare di campionato:

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"Camarda si è allenato poco nei suoi quattro mesi di infortunio, ma ora si è presentato con una testa come piace a me: libera, sbarazzina. Il fatto che ci possa dare una mano da qui alla fine deve essere un grande vantaggio per noi. Specialmente lì davanti dove abbiamo avuto difficoltà a fare gol e lui potrebbe essere uno di quelli che ci può dare qualcosa in più. Detto questo, potrebbe partire dall'inizio ma può essere importante anche a partita in corso".

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