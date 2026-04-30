Alla vigilia di Pisa-Lecce, l'allenatore dei salentini Eusebio Di Francesco ha parlato del ritorno in campo di Francesco Camarda. L'attaccante è in prestito al Lecce dal Milan

L'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco, in vista della gara di domani sera contro il Pisa, ha parlato ai microfoni del club salentino per presentare il match. Nell'intervista presente sul canale YouTube del Lecce, il tecnico dei giallorossi ha parlato anche del ritorno di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 di proprietà del Milan (al centro di voci di calciomercato) che nell'ultima contro il Verona è tornato in campo dopo il lungo infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori dai giochi per diversi mesi.