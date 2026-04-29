Subito dopo, il primo salto della sua carriera in Serie C alla guida della Ternana. A quattro giornate dalla fine del campionato, dopo una stagione in linea con gli obiettivi del club, l'ex Milan è stato sollevato dall'incarico per via di rapporti complicati con Presidente e proprietà. Questa stagione, il secondo upgrade di fila: Abate è infatti l'allenatore della Juve Stabia in Serie B. Attualmente, la squadra di Castellammare è settima in classifica e quindi in piena zona playoff, ma la sua avventura potrebbe concludersi già a fine anno nonostante un contratto in essere fino al 2027. Come detto, il Sassuolo avrebbe individuato in Ignazio Abate il successo di Fabio Grosso sulla panchina neroverde.