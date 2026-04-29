PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati L’ex Milan Abate pronto a sfidare il suo passato? Primi contatti per la panchina del Sassuolo

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L’ex Milan Abate pronto a sfidare il suo passato? Primi contatti per la panchina del Sassuolo

Ignazio Abate ex allenatore Milan Primavera
Il prossimo anno, il Milan potrebbe sfidare un suo ex giocatore. Parliamo di Ignazio Abate, nel mirino del Sassuolo per il post Grosso
Redazione

Procede spedita la scalata dell'ex terzino e allenatore del settore giovanile del Milan Ignazio Abate. Secondo quanto riferisce 'SassuoloNews.net', l'attuale allenatore della Juve Stabia potrebbe essere il prossimo allenatore del Sassuolo. Negli ultimi giorni, infatti, ci sarebbe già stato un primo incontro positivo tra le parti, con apertura dell'ex difensore rossonero. In caso, Abate potrebbe firmare un biennale con i neroverdi, peraltro prossimi avversari del Milan di Massimiliano Allegri che cerca punti per il ritorno in Champions League.

La carriera di Abate da allenatore

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Dopo tanti di Milan con cui ha vinto uno Scudetto e due Supercoppe Italiane, la sua seconda vita nel mondo del calcio è cominciata come allenatore delle giovanili del Diavolo nel 2021. L'apice della sua esperienza in rossonero, come tecnico della Primavera, è la finale di Youth League raggiunta nel 2024, poi persa contro l'Olympiacos.

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Subito dopo, il primo salto della sua carriera in Serie C alla guida della Ternana. A quattro giornate dalla fine del campionato, dopo una stagione in linea con gli obiettivi del club, l'ex Milan è stato sollevato dall'incarico per via di rapporti complicati con Presidente e proprietà. Questa stagione, il secondo upgrade di fila: Abate è infatti l'allenatore della Juve Stabia in Serie B. Attualmente, la squadra di Castellammare è settima in classifica e quindi in piena zona playoff, ma la sua avventura potrebbe concludersi già a fine anno nonostante un contratto in essere fino al 2027. Come detto, il Sassuolo avrebbe individuato in Ignazio Abate il successo di Fabio Grosso sulla panchina neroverde.

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