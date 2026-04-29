Con il sudamericano, il Milan sale a quota sei giocatori diffidati. Uno di questi, però, è proprio Luka Modric che, a causa dello contro aereo con Manuel Locatelli, è stato costretto a terminare anticipatamente la sua stagione con i rossoneri a causa della frattura dello zigomo. A rischio squalifica, perciò, risultano esserci: Athekame, Saelemaekers, Fofana, Leao e proprio Estupinan.