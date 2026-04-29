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Verso Sassuolo-Milan, i diffidati rossoneri: ecco chi rischia di saltare il prossimo match

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Archiviata la 34esima giornata, si pensa al prossimo impegno: la sfida contro il Sassuolo, ma chi è a rischio squalifica? Ecco i diffidati
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una volta archiviata la 34esima giornata di Serie A con il pareggio rimediato contro la Juventus di Luciano Spalletti, è ora di pensare al prossimo impegno: la partita contro il Sassuolo a Reggio Emilia, in programma domenica 3 maggio alle ore 15:00. Proprio in vista del match di domenica, è stato reso noto, in giornata, il documento del Giudice Sportivo relativo ai vari diffidati dei club in Serie A.

Milan, quanti diffidati!

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Dopo il match contro i bianconeri, ad entrare in diffida c'è anche Pervis Estupinan: il cartellino giallo rimediato nel secondo tempo è il quarto stagionale perciò, a partire dal prossimo weekend, è a rischio squalifica.

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Con il sudamericano, il Milan sale a quota sei giocatori diffidati. Uno di questi, però, è proprio Luka Modric che, a causa dello contro aereo con Manuel Locatelli, è stato costretto a terminare anticipatamente la sua stagione con i rossoneri a causa della frattura dello zigomo. A rischio squalifica, perciò, risultano esserci: Athekame, Saelemaekers, Fofana, Leao e proprio Estupinan.

Se qualcuno di questi dovesse venire ammonito durante la gara contro il Sassuolo, salterebbe automaticamente il big match contro l'Atalanta, in programma domenica 10 maggio alle ore 20:45.

 

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