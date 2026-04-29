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Milan, Allegri cambia il programma: annullato l’allenamento pomeridiano

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Dopo il match contro la juventus, è ora di pensare al Sassuolo, ma ci sono dei cambi di programma a Milanello: la scelta di Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Archiviata la 34esima giornata di Serie A, è giunta l'ora di pensare subito al prossimo impegno. Domenica 3 maggio alle ore 15:00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo di Fabio Grosso ospiterà il Milan di Massimiliano Allegri.

Milanello, niente doppia seduta

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In vista del match, però, Massimiliano Allegri ha voluto modificare il programma degli allenamenti. Come già successo prima della sfida contro la Juventus, il tecnico rossonero ha voluto annullare la doppia seduta in programma questo pomeriggio a Milanello.

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Secondo quanto riferito dal giornalista Manuele Baiocchini su SkySport 24, Allegri è rimasto molto soddisfatto dalle risposte avute dai suoi ragazzi, tanto da annullare la seduta pomeridiana. Il tecnico livornese, dopo aver toccato diversi aspetti come, ad esempio. analisi video, lavoro atletico e prove tattiche, ha convesso un pomeriggio di riposo.

Durante le varie prove tattiche in vista del Sassuolo, sono emerse alcune novità che potrebbero apparire in quella che sarà la probabile formazione di domenica. Jashari, centrocampista svizzero arrivato in estate, è stato provato al posto di Luka Modric, out fino al termine della stagione.

Ma non è tutto. Per quanto riguarda il reparto offensivo, Christopher Nkunku è stato provato nel ruolo di seconda punta, proprio al posti di Pulisic.

 

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