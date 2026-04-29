Secondo quanto riferito dal giornalista Manuele Baiocchini su SkySport 24, Allegri è rimasto molto soddisfatto dalle risposte avute dai suoi ragazzi, tanto da annullare la seduta pomeridiana. Il tecnico livornese, dopo aver toccato diversi aspetti come, ad esempio. analisi video, lavoro atletico e prove tattiche, ha convesso un pomeriggio di riposo.