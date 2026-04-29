Secondo quanto riferito dal giornalista Manuele Baiocchini su SkySport 24, Allegri è rimasto molto soddisfatto dalle risposte avute dai suoi ragazzi, tanto da annullare la seduta pomeridiana. Il tecnico livornese, dopo aver toccato diversi aspetti come, ad esempio. analisi video, lavoro atletico e prove tattiche, ha convesso un pomeriggio di riposo.
Durante le varie prove tattiche in vista del Sassuolo, sono emerse alcune novità che potrebbero apparire in quella che sarà la probabile formazione di domenica. Jashari, centrocampista svizzero arrivato in estate, è stato provato al posto di Luka Modric, out fino al termine della stagione.
Ma non è tutto. Per quanto riguarda il reparto offensivo, Christopher Nkunku è stato provato nel ruolo di seconda punta, proprio al posti di Pulisic.
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