Biasin: "Inter, Milan, Juventus e Napoli partono per vincere, altroché"

Il traguardo è ad un passo e Fabrizio Biasin, giornalista, nel suo consueto editoriale settimanale per 'TuttoMercatoWeb' lo ha rimarcato in questo passaggio. "Sulla tristezza di Milan-Juve in molti si sono scatenati contro Allegri, colpevole di "bruttezza calcistica". E vabbè, la solita litania. È vero che a livello calcistico il tecnico del Milan non ci ha portato al Carnevale di Rio, ma è altrettanto vero che in questa stagione era chiamato a ridare ordine a un gruppo (e a una società) che non ne aveva. Ci è riuscito e non è poco".