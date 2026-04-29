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Borghi: “Milan-Juventus, estremamente deludente: veramente c’è poco da commentare”

Stefano Borghi, giornalista 'Sky Sport', su Milan-Juventus di Serie A
Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'Sky Sport', ha parlato di Milan-Juventus 0-0 di domenica scorsa a 'San Siro'. Una partita che, a quanto pare, non è piaciuta per niente neanche a lui. Ecco le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Domenica scorsa, a 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti hanno pareggiato a reti bianche. Uno 0-0 scaturito al termine di una partita, quella della 34esima giornata di campionato, onestamente brutta. Gara molto tattica, bloccata, che ha vissuto su alcune fiammate individuali da una parte e dall'altra e che ha fatto registrare pochissime occasioni da gol. La più ghiotta, la traversa colpita al 50' da Alexis Saelemaekers.

Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'Sky Sport', ha commentato l'esito del match in un video pubblicato sul proprio canale ufficiale su 'YouTube'. "Milan-Juventus estremamente deludente, figlia delle necessità del momento di entrambe le squadre, questo sì, però ancora una volta un'occasione in cui il nostro campionato non ha divertito, mettiamola in questi termini. Infatti non commenterò tecnicamente la partita perché veramente c'è poco da commentare", ha esordito Borghi.

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"Milan e Juventus con questo pareggio mantengono il loro passo. Però hanno vinto e hanno vinto bene sia il Como a 'Marassi' che la Roma in casa del Bologna e sono state due vittorie che dicono che queste due squadre staccate di tre punti dal quarto posto ci sono, ci saranno fino alla fine. Per me la Juventus ha sicuramente una situazione di vantaggio - ha chiosato sul tema -. La classifica a quattro giornate dalla fine è l'aspetto più importante di tutti. Però se avevamo avuto dei dubbi sulla possibilità per Roma e Como di lottare fino alla fine, i dubbi sono sono stati fugati perché queste squadre stanno bene nelle loro differenze e ci sono".

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