"Milan e Juventus con questo pareggio mantengono il loro passo. Però hanno vinto e hanno vinto bene sia il Como a 'Marassi' che la Roma in casa del Bologna e sono state due vittorie che dicono che queste due squadre staccate di tre punti dal quarto posto ci sono, ci saranno fino alla fine. Per me la Juventus ha sicuramente una situazione di vantaggio - ha chiosato sul tema -. La classifica a quattro giornate dalla fine è l'aspetto più importante di tutti. Però se avevamo avuto dei dubbi sulla possibilità per Roma e Como di lottare fino alla fine, i dubbi sono sono stati fugati perché queste squadre stanno bene nelle loro differenze e ci sono".