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Adani commenta: “Modric? Non si va a saltare rischiando di fargli male. Non è giusto”

Contrasto Locatelli-Modric Milan-Juventus
Daniele Adani ha commentato il contrasto Locatelli-Modric che ha portato all'infortunio di quest'ultimo durante Milan-Juventus. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Nell'ultima puntata del podcast 'Viva El Futbol' che vede come protagonisti gli ex calciatori Antonio Cassano, Nicola Ventola e Daniele Adani si è parlato dell'infortunio di Luka Modric in Milan-Juventus. Il centrocampista croato (al centro di voci sul futuro) ha probabilmente finito la sua stagione in rossonero dopo la frattura dello zigomo sinistro a seguito di uno scontro molto duro con Locatelli. Nelle ultime ore, l'ex Real Madrid si è sottoposto a un'operazione chirurgica perfettamente riuscita.

In particolare, Lele Adani ha commentato in questo modo il contrasto che ha visto protagonisti Modric e Locatelli:

"Ma perché Modric deve finire così, con una testata? Perché? Perché è tutto sbagliato. Perché poverino? Dio ti protegga, ti salvi e ti permetta di giocare altri quarant'anni per quello che ci stai dando. È grazia totale. È felicità e rispetto: vedo una persona di un rispetto... È stato il suo primo Milan-Juve a San Siro, perché deve finire così? Ha preso la testata da Locatelli: non c'è da andar su Modric, non sto scherzando, su Modric non si va a saltare rischiando di fargli male. Ve lo giuro che sono serio"

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Adani ha poi continuato:

"Faccio un esempio, se io sono un difensore e affronto Messi, non gli entro forte rischiando di fargli male. Ve lo dico: prendo tempo, temporeggio... Ma non voglio rischiare di far male a Luka Modric. Certo che non lo ha fatto apposta Locatelli, ma Modric con la borsa del ghiaccio, gli occhi chiusi e sofferente, soprattutto per quello che ha dato quest'anno che è stato una cosa diversa rispetto a quello che ha dato nella sua carriera, non meglio o peggio ma diverso, non è giusto. Dio deve restituire qualcosa al calcio e a Modric".

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