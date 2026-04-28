Daniele Adani ha commentato il contrasto Locatelli-Modric che ha portato all'infortunio di quest'ultimo durante Milan-Juventus. Ecco le sue dichiarazioni

Nell'ultima puntata del podcast 'Viva El Futbol' che vede come protagonisti gli ex calciatori Antonio Cassano, Nicola Ventola e Daniele Adani si è parlato dell'infortunio di Luka Modric in Milan-Juventus. Il centrocampista croato (al centro di voci sul futuro) ha probabilmente finito la sua stagione in rossonero dopo la frattura dello zigomo sinistro a seguito di uno scontro molto duro con Locatelli. Nelle ultime ore, l'ex Real Madrid si è sottoposto a un'operazione chirurgica perfettamente riuscita.