Adani ha poi continuato:
"Faccio un esempio, se io sono un difensore e affronto Messi, non gli entro forte rischiando di fargli male. Ve lo dico: prendo tempo, temporeggio... Ma non voglio rischiare di far male a Luka Modric. Certo che non lo ha fatto apposta Locatelli, ma Modric con la borsa del ghiaccio, gli occhi chiusi e sofferente, soprattutto per quello che ha dato quest'anno che è stato una cosa diversa rispetto a quello che ha dato nella sua carriera, non meglio o peggio ma diverso, non è giusto. Dio deve restituire qualcosa al calcio e a Modric".
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