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Adani provoca: “Conceição meglio di Allegri in termini di coppe”. Sì, ma tutto il resto?

Massimiliano Allegri e Sergio Conceição Milan
Durante 'Viva El Futbol', Lele Adani ha parlato del Milan di Allegri facendo un paragone con quello di Conceição. Ecco le sue parole
Redazione

Durante l'ultima puntata del podcast 'Viva El Futbol' condotta dai tre ex calciatori Nicola Ventola, Antonio Cassano e Daniele Adani, quest'ultimo ha lanciato una frecciatina verso l'attuale allenatore del Milan Massimiliano Allegri, facendo un paragone con la seconda parte della scorsa stagione con Sergio Conceição alla guida del Diavolo.

La sua tesi parte dal numero delle coppe vinte e delle finali giocate, ma anche sul piano del gioco:

"L’anno scorso Conceicao ha fatto 2 finali, una l’ha vinta in Arabia, l’altra l’ha persa a Roma. Allora se vogliamo vedere il Milan di Sergio è davanti in termini di Coppe al Milan di quest’anno. Sergio Conceicao è arrivato al posto di Fonseca e se vai a bilanciare e fai un confronto tra la frazione di Conceicao e il Milan di quest’anno non c’è molta distanza. Voi avete mai visto una partita del Milan di quest’anno come la semifinale di Coppa Italia dell’anno scorso? Io me la ricordo quella partita, Sergio si mette a 5, cambia il modo di giocare, vince con merito e domina l’Inter, la squadra che ha poi fatto la finale di Champions League".

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Nella sua analisi, Lele Adani sembra aver dimenticato qualche particolare non di poco conto. Intanto il Milan, come non succedeva da anni, ha concluso il campionato all'ottavo posto. Tutto questo nonostante una campagna acquisti di gennaio ricca di grandi nomi (vedasi João Félix, Kyle Walker e Santiago Giménez). Rimanendo sul campo, il Milan lo scorso anno ha perso una finale di Coppa Italia giocando molto male, contro un avversario alla portata, ovvero il Bologna. La prestazione dell'Olimpico fu una delle peggiori, considerata anche l'importanza della sfida. E poi lo spogliatoio. Tutti ricordano la scena di Calabria che quasi veniva alle mani col portoghese, ma non è l'unica. Vi abbiamo raccontato più volte di come l'atmosfera in spogliatoio con Conceição non fosse proprio serenissima. A differenza di quest'anno, che invece è uno dei grandi punti forza di Massimiliano Allegri.

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