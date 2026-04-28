Bene la Supercoppa Italiana, ma tutto il resto?

Nella sua analisi, Lele Adani sembra aver dimenticato qualche particolare non di poco conto. Intanto il Milan, come non succedeva da anni, ha concluso il campionato all'ottavo posto. Tutto questo nonostante una campagna acquisti di gennaio ricca di grandi nomi (vedasi João Félix, Kyle Walker e Santiago Giménez). Rimanendo sul campo, il Milan lo scorso anno ha perso una finale di Coppa Italia giocando molto male, contro un avversario alla portata, ovvero il Bologna. La prestazione dell'Olimpico fu una delle peggiori, considerata anche l'importanza della sfida. E poi lo spogliatoio. Tutti ricordano la scena di Calabria che quasi veniva alle mani col portoghese, ma non è l'unica. Vi abbiamo raccontato più volte di come l'atmosfera in spogliatoio con Conceição non fosse proprio serenissima. A differenza di quest'anno, che invece è uno dei grandi punti forza di Massimiliano Allegri.