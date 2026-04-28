Fabio Ravezzani , direttore di Telelombardia , ha voluto spendere alcune parole sul caso Rocchi che ha sconvolto tutta la Serie A. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore di telelombardia ha voluto riferire che, per il momento, di frode sportiva c'è ben poco. Ecco, di seguito, le sue parole:

Serie A, le parole di Ravezzani sul caso Rocchi

"Rispetto a ciò che è emerso finora, di frode c'è ben poco; al massimo si può parlare di una violazione del protocollo. Per il resto alcuni elementi portano a sospettare che il designatore Rocchi abbia tenuto dei rapporti amicali con alcuni club, cosa non consentita ma che non rappresenta una frode. Inoltre non ci sono club indagati, per quanto qualcuno paventi un presunto coinvolgimento dell'Inter. Ad ora però non risulta nulla in questo senso, facendo apparire l'accusa un po' borracciata. Dobbiamo solo aspettare di capire veramente di che cosa si tratta insomma"