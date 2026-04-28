La stagione del Milan sta per giungere al capolinea: con 6 punti nelle ultime 4 partite di campionato il Diavolo sarà aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League. Mentre Allegri si prepara a blindare l'obiettivo, il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani hanno già iniziato a guardarsi intorno in vista della prossima finestra di calciomercato. Diversi nomi interessanti continuano a circolare in orbita rossonera, da vecchie conoscenze a nuove idee. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, martedì 28 aprile 2026.