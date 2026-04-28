La stagione del Milan sta per giungere al capolinea: con 6 punti nelle ultime 4 partite di campionato il Diavolo sarà aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League. Mentre Allegri si prepara a blindare l'obiettivo, il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani hanno già iniziato a guardarsi intorno in vista della prossima finestra di calciomercato. Diversi nomi interessanti continuano a circolare in orbita rossonera, da vecchie conoscenze a nuove idee. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, martedì 28 aprile 2026.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, le notizie top di oggi: Koné, nuovi contatti. Si complica il rinnovo di Modric? Budget per il mercato
ULTIME MILAN NEWS
Milan, le notizie top di oggi: Koné, nuovi contatti. Si complica il rinnovo di Modric? Budget per il mercato
Dalla crisi degli attaccanti alle novità di calciomercato: le migliori notizie sul Milan della giornata di oggi, martedì 28 aprile 2026