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Milan, Marchegiani: “Leao non è un giocatore evoluto. Vi spiego perché”

Rafael Leao e Luca Marchegiani
Luca Marchegiani commenta la prestazione di Rafael Leao in Milan-Juventus: ecco qual è il problema del portoghese secondo l'ex portiere
Redazione PM

Al termine di Milan-Juventus 0-0, Luca Marchegiani, ex portiere di Serie A, oggi opinionista per 'Sky Sport', ha analizzato la prestazione di Leao durante l'ultimo appuntamento con 'Sky Calcio Club'. Di seguito, un estratto del suo intervento.

“Leao ha bisogno di volume. Non è un giocatore così evoluto da mettere il meglio in poche giocate. Ha bisogno di volume, e in questo modo si fa trovare poco, è poco coinvolto". 

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Queste parole di Marchegiani spiegano quanto sia importante per Leao entrare nel vivo del gioco, toccare tanti palloni e provare le sue giocate. Nelle sue sette stagioni al Milan lo ha dimostrato: quando riesce ad accendersi può cambiare la partita da solo, ma se non è in giornata sembra di giocare con un uomo in meno.

Milan, Leao: tra campo e mercato

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A Leao il gol manca dal 1° marzo, giorno del tap-in nel match dello 'Zini' conto la Cremonese. Prima della prossima partita, in programma domenica 3 marzo alle 15:00 in casa del Sassuolo, il digiuno del portoghese diventerà lungo oltre due mesi.

Nelle ultime settimane si rincorrono voci su un possibile addio a fine stagione, ma ci sono ancora diverse valutazioni di fare. Il Milan non è disposto a svendere Leao, ma se dovesse arrivare un'offerta ritenuta congrua, il portoghese sembrerebbe essere tutt'altro che incedibile. La cifra per portare il club rossonero al tavolo dovrebbe essere di almeno 50 milioni di euro, ma il Mondiale di quest'estate potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola

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