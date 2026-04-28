Queste parole di Marchegiani spiegano quanto sia importante per Leao entrare nel vivo del gioco, toccare tanti palloni e provare le sue giocate. Nelle sue sette stagioni al Milan lo ha dimostrato: quando riesce ad accendersi può cambiare la partita da solo, ma se non è in giornata sembra di giocare con un uomo in meno.
Milan, Leao: tra campo e mercato—
A Leao il gol manca dal 1° marzo, giorno del tap-in nel match dello 'Zini' conto la Cremonese. Prima della prossima partita, in programma domenica 3 marzo alle 15:00 in casa del Sassuolo, il digiuno del portoghese diventerà lungo oltre due mesi.
Nelle ultime settimane si rincorrono voci su un possibile addio a fine stagione, ma ci sono ancora diverse valutazioni di fare. Il Milan non è disposto a svendere Leao, ma se dovesse arrivare un'offerta ritenuta congrua, il portoghese sembrerebbe essere tutt'altro che incedibile. La cifra per portare il club rossonero al tavolo dovrebbe essere di almeno 50 milioni di euro, ma il Mondiale di quest'estate potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola
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