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Contro la Juventus altri fischi per Leão, questa volta ingiustificati: erano davvero necessari?

Rafael Leão attaccante Milan
Per l'ennesima volta, l'attaccante del Milan Rafael Leão è uscito dal campo accompagnato dai fischi di 'San Siro' nonostante la buona prestazione: erano davvero necessari ieri sera?
Redazione

Milan-Juventus poteva essere una partita avvincente e ricca di emozioni, invece si è rivelata una sfida dominata dalle difese e dalla paura di perdere punti Champions fondamentali per le due squadre. Nel big match di ieri sera ci si è annoiati e non poco. Sia chiaro, lo 0-0 va bene al Milan che si avvicina ulteriormente all'obiettivo stagionale visto che mancano solo 6 punti nelle ultime quattro gare per la certezza. Sicuramente l'attacco non ha fatto bene, ancora una volta, ma c'è un episodio che lascia perplessi. Ancora una volta, il protagonista è Rafael Leão.

Il cambio di Leão e i fischi di 'San Siro': Allegri lo promuove

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Al minuto 80', l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri opta per gli ultimi cambi della partita e inserisce Jashari per Modric e Nkunku per Leão. Come successo contro l'Udinese qualche settimana fa, al momento dell'uscita dal campo del portoghese si sono sentiti i fischi all'indirizzo dell'ex Lille. Partiamo da un presupposto: il tifoso è liberissimo di criticare (nei limiti della decenza) un giocatore per quello che fa in campo, non ci sono dubbi. Ma forse ieri sera sono stati fischi ingenerosi da parte del pubblico di 'San Siro'. Se contro la squadra di Runjaic erano capibili per la prestazione negativa (sua e di squadra), ieri sera lo sono meno. Tra i rossoneri, Leão è stato uno dei più positivi per quello che si è visto in campo. Suo l'assist che ha portato alla traversa di Saelemaekers e in generale diversi spunti interessanti. Non è neanche lontanamente il miglior Leão che i tifosi del Milan hanno imparato ad amare, ma neanche da fischiare. La buona prestazione del numero 10 è stata confermata anche da Massimiliano Allegri nel post-partita: "Oggi ha dato una mano anche in fase difensiva, ha avuto un atteggiamento buono, sono contento. Ha fatto anche un paio di accelerazioni che ultimamente non riusciva a fare. Credo che sia stata una delle sue prestazioni migliori".

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Discordia sulla partita di Leão: il giudizio dei quotidiani

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La partita del 10 rossonero, però, non viene letta in modo positivo da tutti i principali quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola. Ad esempio, il 'Corriere dello Sport' boccia Leao: "5, non c'è feeling con Pulisic, i due s'ignorano più volte. L'unico spunto positivo è il suggerimento per Saelemaekers in area. Ormai due mesi senza segnare". Anche 'La Gazzetta dello Sport' non risparmia il portoghese: "5.5, centravanti o seconda punta? Il dubbio resta perché fa poco ed esce tra i fischi. Un assist per Saelemaekers, zero tiri nello specchio e lunghe pause". L'unica sufficienza arriva da 'Tuttosport' che gli dà un 6 giustificato così: "Generoso e voglioso: Allegri gli chiede con insistenza di giocare largo e lui si danna, gravitando su e giù su tutto il fronte offensivo. Splendida la palla "sprecata" da Saelemaekers. Poi cala, prima dell'ennesima uscita tra i fischi di San Siro, stavolta troppo severi". Per il quotidiano torinese, i fischi per Leao sono stati troppo severi e vanno a confermare la nostra visione riguardo la prestazione dell'ex Lille.

Il pensiero di Pianeta Milan

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Secondo noi Leão non ha meritato la reazione di 'San Siro' dopo la prestazione di ieri sera. Nelle nostre pagelle di Milan-Juventus, Stefano Bressi ha assegnato un 6,5 al portoghese, giustificato in questo modo: "Gli manca sempre qualcosina. Anche lui fa belle giocate e si fa vedere, ma difficilmente riesce poi a trovare la giocata giusta". Niente di eccelso, ma neanche da meritare altri fischi che non gli fanno bene. Visto il momento che sta passando negli ultimi mesi, l'ennesima presa di posizione del pubblico rossonero crediamo possa complicare ancora di più le sue prestazioni dal momento che il portoghese si è sempre dimostrato umorale e piuttosto sensibile alle opinioni esterne. Non bisogna scordarsi il suo valore in un Milan povero di fenomeni e talento, ma soprattutto l'attaccatura alla maglia che ha dimostrato negli scorsi anni. Quindi ora vi chiediamo, i fischi per Leão erano davvero necessari? Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti a questo articolo!

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