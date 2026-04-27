Milan-Juventus poteva essere una partita avvincente e ricca di emozioni, invece si è rivelata una sfida dominata dalle difese e dalla paura di perdere punti Champions fondamentali per le due squadre. Nel big match di ieri sera ci si è annoiati e non poco. Sia chiaro, lo 0-0 va bene al Milan che si avvicina ulteriormente all'obiettivo stagionale visto che mancano solo 6 punti nelle ultime quattro gare per la certezza . Sicuramente l'attacco non ha fatto bene, ancora una volta, ma c'è un episodio che lascia perplessi. Ancora una volta, il protagonista è Rafael Leão .

Il cambio di Leão e i fischi di 'San Siro': Allegri lo promuove

Al minuto 80', l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri opta per gli ultimi cambi della partita e inserisce Jashari per Modric e Nkunku per Leão. Come successo contro l'Udinese qualche settimana fa, al momento dell'uscita dal campo del portoghese si sono sentiti i fischi all'indirizzo dell'ex Lille. Partiamo da un presupposto: il tifoso è liberissimo di criticare (nei limiti della decenza) un giocatore per quello che fa in campo, non ci sono dubbi. Ma forse ieri sera sono stati fischi ingenerosi da parte del pubblico di 'San Siro'. Se contro la squadra di Runjaic erano capibili per la prestazione negativa (sua e di squadra), ieri sera lo sono meno. Tra i rossoneri, Leão è stato uno dei più positivi per quello che si è visto in campo. Suo l'assist che ha portato alla traversa di Saelemaekers e in generale diversi spunti interessanti. Non è neanche lontanamente il miglior Leão che i tifosi del Milan hanno imparato ad amare, ma neanche da fischiare. La buona prestazione del numero 10 è stata confermata anche da Massimiliano Allegri nel post-partita: "Oggi ha dato una mano anche in fase difensiva, ha avuto un atteggiamento buono, sono contento. Ha fatto anche un paio di accelerazioni che ultimamente non riusciva a fare. Credo che sia stata una delle sue prestazioni migliori".