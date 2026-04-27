Discordia sulla partita di Leão: il giudizio dei quotidiani—
La partita del 10 rossonero, però, non viene letta in modo positivo da tutti i principali quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola. Ad esempio, il 'Corriere dello Sport' boccia Leao: "5, non c'è feeling con Pulisic, i due s'ignorano più volte. L'unico spunto positivo è il suggerimento per Saelemaekers in area. Ormai due mesi senza segnare". Anche 'La Gazzetta dello Sport' non risparmia il portoghese: "5.5, centravanti o seconda punta? Il dubbio resta perché fa poco ed esce tra i fischi. Un assist per Saelemaekers, zero tiri nello specchio e lunghe pause". L'unica sufficienza arriva da 'Tuttosport' che gli dà un 6 giustificato così: "Generoso e voglioso: Allegri gli chiede con insistenza di giocare largo e lui si danna, gravitando su e giù su tutto il fronte offensivo. Splendida la palla "sprecata" da Saelemaekers. Poi cala, prima dell'ennesima uscita tra i fischi di San Siro, stavolta troppo severi". Per il quotidiano torinese, i fischi per Leao sono stati troppo severi e vanno a confermare la nostra visione riguardo la prestazione dell'ex Lille.
Il pensiero di Pianeta Milan—
Secondo noi Leão non ha meritato la reazione di 'San Siro' dopo la prestazione di ieri sera. Nelle nostre pagelle di Milan-Juventus, Stefano Bressi ha assegnato un 6,5 al portoghese, giustificato in questo modo: "Gli manca sempre qualcosina. Anche lui fa belle giocate e si fa vedere, ma difficilmente riesce poi a trovare la giocata giusta". Niente di eccelso, ma neanche da meritare altri fischi che non gli fanno bene. Visto il momento che sta passando negli ultimi mesi, l'ennesima presa di posizione del pubblico rossonero crediamo possa complicare ancora di più le sue prestazioni dal momento che il portoghese si è sempre dimostrato umorale e piuttosto sensibile alle opinioni esterne. Non bisogna scordarsi il suo valore in un Milan povero di fenomeni e talento, ma soprattutto l'attaccatura alla maglia che ha dimostrato negli scorsi anni. Quindi ora vi chiediamo, i fischi per Leão erano davvero necessari? Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti a questo articolo!
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