PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Juventus 0-0: il punto che vale oro, l’ombra di Lewandowski in tribuna e il caso Pulisic

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Milan-Juventus 0-0: il punto che vale oro, l’ombra di Lewandowski in tribuna e il caso Pulisic

Luka Modric centrocampista AC Milan durante Milan-Juventus di Serie A
Il big match della 34esima giornata di campionato tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti è terminato a reti bianche: un pareggio che accontenta tutti nella corsa alla qualificazione in Champions League. L'analisi
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera, a 'San Siro', è terminato a reti bianche (0-0) il big match della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti. Per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, è finita come un po' tutti si aspettavano: un punto a testa e qualificazione alla prossima edizione della Champions League più vicina per entrambe.

Il Milan, con questo pari, sale a quota 67 punti, conservando un rassicurante + 6 sul quinto posto (per giunta, con gli scontri diretti a favore sia contro il Como sia contro la Roma); la Juventus allunga a 8 la striscia di risultati utili consecutivi, sale a 64 e consolida il quarto posto a + 3 su lariani e giallorossi.

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Chiaramente, servirà un ulteriore sforzo, da parte di entrambe, per blindare la qualificazione (e mettere le mani sui 50 milioni di euro dei proventi che la UEFA garantisce per la partecipazione al torneo, vitali per il calciomercato estivo). Ma il traguardo, ora, appare più vicino per rossoneri e bianconeri. I 22 in campo hanno dato vita, va detto, ad uno spettacolo davvero modesto. Per il 'CorSera', gli attaccanti sono stati i peggiori in campo e hanno brillato soltanto le difese.

Non è un caso se quella del Milan è la seconda migliore d'Europa e quella della Juventus non prende gol da 4 partite. Intanto, però, è arrivato il quarto 0-0 negli ultimi incroci tra Milan e Juve. È arrivato in un 'San Siro' tutto esaurito (75.681 spettatori), davanti agli occhi di Gerry Cardinale, patron rossonero e Pini Zahavi, l'agente di Robert Lewandowski, sogno di mercato di entrambi i club per rinforzarsi davanti.

Due lampi, di fatto, durante la partita. Al 36', gol annullato alla Juve per fuorigioco - netto - di Khéphren Thuram sul tiro-cross di Franciscco Conceição dalla destra. A inizio ripresa, poi, traversa di Alexis Saelemaekers da ottima posizione. La partita è stata tutta qui. Il quotidiano generalista ha chiosato con un appunto su Christian Pulisic, divenuto ormai un mistero: non segna da fine 2025, ma non tira neanche più in porta. Rafael Leão? Un po' meglio del compagno, ma è uscito nel finale ancora una volta tra i fischi del suo pubblico.

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Che le due squadre avessero paura di perdere, è stato evidente sin da subito e che, con il passare dei minuti, si siano 'accontentate' del pareggio, anche. La Juventus, per assetto tattico e per il fatto di essere dietro in classifica rispetto al Milan, ci ha forse provato un po' di più: i bianconeri sono reduci da un bel periodo e sono in possesso di una discreta condizione fisica. Il Diavolo, però, sembra tornato solido, difendendo con il blocco basso e ha rischiato davvero zero se non su qualche iniziativa individuale. Andrà, però, risolto in fretta il problema delle punte che non tirano e non segnano. Domenica prossima, a Reggio Emilia, bisogna tornare a vincere e segnare per mettere un piede in Champions.

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