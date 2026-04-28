Le parole di Calamai

“Una riflessione sul futuro commissario tecnico. Si dice che i nomi più caldi siano quelli di Allegri e Conte. Io punterei sull'attuale allenatore del Milan. Che, a differenza di Conte, è meno allenatore e più selezionatore. Proprio quello che serve in questo ruolo. Tanto, avviso ai naviganti, anche dopo il terzo fallito assalto al Mondiale, non cambierà nulla e nessuno aiuterà la Nazionale e il suo commissario tecnico”.