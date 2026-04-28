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Nazionale, Calamai: “Punterei su Allegri come CT dell’Italia”, ma lui ha giurato fedeltà al Milan

Massimiliano Allegri (allenatore Milan) e Luca Calamai (giornalista)
Luca Calamai, giornalista, ha parlato di un possibile futuro di Allegri sulla panchina della Nazionale: ecco qual è la posizione del Milan
Redazione PM

La panchina della Nazionale italiana è di nuovo al centro del dibattito. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale per la terza edizione consecutiva, la FIGC è chiamata a ripartire da zero. In attesa dell’elezione del nuovo presidente federale, fissata per il 22 giugno, le prossime gare saranno affidate al tecnico dell’Under 21, Silvio Baldini, che dovrebbe puntare su molti dei suoi ragazzi, affiancati dal capitano Gianluigi Donnarumma, che ha già dato la sua disponibilità.

Il tema del futuro commissario tecnico, però, resta apertissimo. I nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Ed è proprio sull’allenatore rossonero che si è soffermato Luca Calamai nel suo editoriale su 'Tuttomercatoweb'.

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Le parole di Calamai

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“Una riflessione sul futuro commissario tecnico. Si dice che i nomi più caldi siano quelli di Allegri e Conte. Io punterei sull'attuale allenatore del Milan. Che, a differenza di Conte, è meno allenatore e più selezionatore. Proprio quello che serve in questo ruolo. Tanto, avviso ai naviganti, anche dopo il terzo fallito assalto al Mondiale, non cambierà nulla e nessuno aiuterà la Nazionale e il suo commissario tecnico”.

Allegri in Nazionale? Ha in testa solo il Milan

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Nonostante le suggestioni mediatiche, la posizione di Allegri è chiara. Dopo la vittoria contro il Verona, dagli studi di 'Sky Sport' gli è stato chiesto di alcune telefonate ricevute per guidare la Nazionale. La risposta è stata secca: “In questo momento non c’è nessuna telefonata e penso al Milan, abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme”.

Una presa di posizione importante per il futuro del nostro Milan. Allegri ha scelto: la Nazionale può attendere.

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