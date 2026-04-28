Le parole di Calamai—
“Una riflessione sul futuro commissario tecnico. Si dice che i nomi più caldi siano quelli di Allegri e Conte. Io punterei sull'attuale allenatore del Milan. Che, a differenza di Conte, è meno allenatore e più selezionatore. Proprio quello che serve in questo ruolo. Tanto, avviso ai naviganti, anche dopo il terzo fallito assalto al Mondiale, non cambierà nulla e nessuno aiuterà la Nazionale e il suo commissario tecnico”.
Allegri in Nazionale? Ha in testa solo il Milan—
Nonostante le suggestioni mediatiche, la posizione di Allegri è chiara. Dopo la vittoria contro il Verona, dagli studi di 'Sky Sport' gli è stato chiesto di alcune telefonate ricevute per guidare la Nazionale. La risposta è stata secca: “In questo momento non c’è nessuna telefonata e penso al Milan, abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme”.
Una presa di posizione importante per il futuro del nostro Milan. Allegri ha scelto: la Nazionale può attendere.
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