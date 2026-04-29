Caressa su Milan-Juventus e la prospettiva della Champions

"L'Europa League cambia, ma non è la per la situazione economica che vivono le nostre squadre, andare o non andare in Champions League è la vita, cambia radicalmente le prospettive di una stagione. Questo va valutato - ha proseguito Caressa relativamente a Milan-Juventus -. Questo per dire che non è solo un problema tecnico tattico, bisogna superare una situazione, il discorso è lungo, ma bisogna superare una situazione di incertezza economica che fa sì che davvero il risultato sia molto importante, ma perché il risultato, la posizione in classifica, ingresso o meno in Champions League, salvezza o non salvezza, cambia il destino e le sorti della società".