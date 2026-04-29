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Caressa su Milan-Juventus: “Noia, sì. Ma andare in Champions League è la vita”

Fabio Caressa, giornalista 'Sky Sport', su Milan-Juventus di Serie A
Fabio Caressa, giornalista e volto noto di 'Sky Sport', ha commentato l'esito di Milan-Juventus 0-0 della scorsa domenica a 'San Siro' in un video pubblicato sul proprio canale ufficiale su 'YouTube'. Più che un commento, una riflessione a voce alta
Daniele Triolo Redattore 

Nella 34esima e ultima giornata di campionato, nel big match di 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti hanno pareggiato - 0-0 - al termine di una partita tutt'altro che spettacolare. Poco gioco, da entrambe le parti, pochissime occasioni da gol e la sensazione che entrambe le compagini si siano 'accontentate' del punto, utile per proseguire la corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Di questo ha parlato, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', il giornalista sportivo Fabio Caressa, volto noto di 'Sky Sport'. "La noia c'è stata - ha detto Caressa in riferimento a Milan-Juventus -, però io vi invito anche a fare un ragionamento. Allora, il risultato conta, non conta, quanto conta? Certo, in Inghilterra non avremmo visto una partita così, però dovete fare anche un'altra considerazione. In Inghilterra le società sono ricche. Una società che spende 500 milioni all'anno, quello che può incassare per l'ingresso in Champions League non le cambia la vita".

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"L'Europa League cambia, ma non è la per la situazione economica che vivono le nostre squadre, andare o non andare in Champions League è la vita, cambia radicalmente le prospettive di una stagione. Questo va valutato - ha proseguito Caressa relativamente a Milan-Juventus -. Questo per dire che non è solo un problema tecnico tattico, bisogna superare una situazione, il discorso è lungo, ma bisogna superare una situazione di incertezza economica che fa sì che davvero il risultato sia molto importante, ma perché il risultato, la posizione in classifica, ingresso o meno in Champions League, salvezza o non salvezza, cambia il destino e le sorti della società".

"Cosa che in alcuni campionati, quello tedesco, quello inglese, non è così definitiva - la chiosa di Caressa -. Certo che è una società che va in Champions League avrà più possibilità per il brand e anche di soldi, ma l'incidenza sul bilancio non è così enorme come da noi e questo rende il risultato non indispensabile per andarti a giocare dei grandi traguardi, indispensabile per il futuro e quindi assume un valore di vita o di morte che in altri posti non ha".

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