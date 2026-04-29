La stagione del Milan sta per arrivare al termine: mancano solamente 6 punti per la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Per questo, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a fare il meglio di sé già dalla partita di domenica contro il Sassuolo in trasferta. A catturare l'attenzione, però, sono state le tante notizie di mercato: dal possibile addio di Loftus-Cheek al possibile approdo di Alajbegovic. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, mercoledì 29 aprile 2026.
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Milan, le notizie top di oggi: Loftus-Cheek ai saluti. Novità su Gila! Sfida per Alajbegovic
Dal possibile addio di Loftus-Cheek alle ultime novità di calciomercato: le migliori notizie sul Milan di mercoledì 29 aprile 2026