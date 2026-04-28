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Inchiesta arbitrale, i dettagli sulla combine di Rocchi a ‘San Siro’: ecco chi era presente

Gianluca Rocchi ex designatore arbitrale
Nuovi dettagli sul presunto incontro a 'San Siro' organizzato da Rocchi per combinare alcune designazioni: ecco chi sarebbe stato presente
Redazione

Nuovi sviluppi emergono sull'inchiesta legata a Gianluca Rocchi e all'intero mondo arbitrale italiano. Secondo quanto riportato da 'Calcio & Finanza', tra le persone coinvolte nell'accordo di 'San Siro' dello scorso 2 aprile 2025 per indirizzare alcune designazioni arbitrali ci sarebbero solo membri del mondo del fischietto.

L'obiettivo dell'incontro allo stadio 'Giuseppe Meazza', secondo la Procura di Milano, era di combinare la designazione dell'arbitro Andrea Colombo, gradito all'Inter, in vista della trasferta nerazzurra a Bologna lo scorso 20 aprile 2025. Parallelamente, si sarebbe cercato di evitare la presenza del 'poco gradito' Daniele Doveri in partite delicate, tra cui una possibile finale di Coppa Italia e le ultime gare di campionato. Per questo motivo, sempre secondo le ricostruzioni, a Doveri sarebbe stata assegnata la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan, occasione in cui si sarebbe verificato l'incontro sotto indagine con l'ex designatore arbitrale Rocchi.

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La Procura sta ora approfondendo il ruolo di altre figure arbitrali coinvolte, mentre l'accusa di concorso in frode sportiva resta al vaglio. Le indagini proseguono tra audizioni e verifiche tecniche, con la possibilità che il quadro si allarghi ulteriormente. Vedremo quali saranno gli ulteriori sviluppi sul caso che ha scosso l'intero calcio italiano negli ultimi giorni.

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