PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Modrić MVP di Milan-Juventus: ennesima prova da leader e voglia di lottare anche a 40 anni

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Modrić MVP di Milan-Juventus: ennesima prova da leader e voglia di lottare anche a 40 anni

Luka Modrić centrocampista Milan
Luka Modrić votato come MVP di Milan-Juventus: qualità e grinta al servizio della squadra, con il futuro che rimane appeso alla Champions League ancora da conquistare
Redazione

Ieri sera a 'San Siro' si è giocato il big match della 34^ giornata di Serie A tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti. Vista l'atmosfera e la qualità delle due squadre in campo, era lecito aspettarsi spettacolo, invece le due formazioni si sono accontentate dello 0-0 che fa comodo ad entrambe per la lotta Champions. Infatti, adesso al Diavolo mancano 6 punti nelle prossime quattro di campionato per l'aritmetica certezza. Nonostante i pochi spunti della gara, ieri c'è stata una stella (la solita) che ha brillato più di altre nella serata di gala del 'Meazza'. Parliamo, ovviamente, di Luka Modrić . Il centrocampista croato, come fa sapere il Milan, è stato scelto dai tifosi rossoneri come MVP del match contro la Juventus.

Centrale in entrambe le fasi di gioco, l'ex Real Madrid ha completato ben 53 passaggi nella sua gara ed è stato il solito faro del Milan in mezzo al campo. Della sua partita si ricorda l'ordine, la pulizia delle giocate con tante finte di corpo ad eludere il pressing bianconero, ma non solo. Anche in fase difensiva ha alzato il livello con quattro duelli vinti su sei e tre palloni recuperati. Gli anni passano, ma la qualità rimane: col 43% dei voti è stato votato come il miglior rossonero della gara, davanti a Saelemaekers e Rabiot.

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Come noto, la sua partita è finita anzitempo a causa di un infortunio. Il croato è stato costretto a uscire al minuto 80 dopo uno scontro di gioco molto ruvido con Locatelli che ha coinvolto la testa. Infatti, in giornata, il Pallone d'Oro si è sottoposto alle visite per conoscere le sue condizioni dopo che è uscito dal campo un po' intontito. Questi hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico nelle prossime ore (leggi qui per tutti i dettagli).

Al termine della gara, le telecamere di 'DAZN' hanno pizzicato un bel momento che riguarda i due protagonisti dello scontro, con lo Juventino che si è diretto verso la panchina del Milan per accertarsi delle condizioni di Modrić. Tra i due anche uno scambio di battute con lo stesso Locatelli nel post-partita ha raccontato: "Modrić? Abbiamo preso una botta, ho chiesto scusa ma era uno scontro di testa. Ha detto che ho la testa dura (ride, ndr). Ma complimenti a lui per il campione che è".

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Anche da queste parole si evince la grandezza di un campione senza tempo come Luka Modrić. Ma il suo futuro al Milan, come vi abbiamo raccontato, non è così sicuro. Sono diverse le condizioni che il croato chiede per rimanere, tra queste appare fondamentale il ritorno in Champions League.

Un ultimo ballo del campione in Champions sarebbe un sogno per i tifosi del Diavolo, che intanto potrebbero aver visto l'ultima presenza stagionale dell'ex Real Madrid. Appare difficile ipotizzare di rivederlo in campo dopo le notizie arrivate quest'oggi sul suo infortunio. Bisognerà quindi guadagnare la Champions senza il suo aiuto in campo. Però, ci si augura che quella di ieri sera non sia l'ultima volta di Modrić con la maglia rossonera.

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