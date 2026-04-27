Il retroscena dopo lo scontro con Locatelli — Come noto, la sua partita è finita anzitempo a causa di un infortunio. Il croato è stato costretto a uscire al minuto 80 dopo uno scontro di gioco molto ruvido con Locatelli che ha coinvolto la testa. Infatti, in giornata, il Pallone d'Oro si è sottoposto alle visite per conoscere le sue condizioni dopo che è uscito dal campo un po' intontito. Questi hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico nelle prossime ore (leggi qui per tutti i dettagli).

Al termine della gara, le telecamere di 'DAZN' hanno pizzicato un bel momento che riguarda i due protagonisti dello scontro, con lo Juventino che si è diretto verso la panchina del Milan per accertarsi delle condizioni di Modrić. Tra i due anche uno scambio di battute con lo stesso Locatelli nel post-partita ha raccontato: "Modrić? Abbiamo preso una botta, ho chiesto scusa ma era uno scontro di testa. Ha detto che ho la testa dura (ride, ndr). Ma complimenti a lui per il campione che è".

Milan, il punto sul rinnovo di Modrić — Anche da queste parole si evince la grandezza di un campione senza tempo come Luka Modrić. Ma il suo futuro al Milan, come vi abbiamo raccontato, non è così sicuro. Sono diverse le condizioni che il croato chiede per rimanere, tra queste appare fondamentale il ritorno in Champions League.

Un ultimo ballo del campione in Champions sarebbe un sogno per i tifosi del Diavolo, che intanto potrebbero aver visto l'ultima presenza stagionale dell'ex Real Madrid. Appare difficile ipotizzare di rivederlo in campo dopo le notizie arrivate quest'oggi sul suo infortunio. Bisognerà quindi guadagnare la Champions senza il suo aiuto in campo. Però, ci si augura che quella di ieri sera non sia l'ultima volta di Modrić con la maglia rossonera.