Milan, per cambiare marcia bisogna partire dal mercato—
Sono numeri che nel calcio moderno non possono funzionare, soprattutto proiettandosi al futuro in Champions dove si vince grazie al talento e non alla difesa. Per cambiare, quindi, bisogna partire dalla prossima finestra di calciomercato. Ma sia chiaro, serve qualità per fare più gol. Non basta il giovane di prospettiva, soprattutto in attacco servono certezze come possono essere Lewandowski, Vlahovic e attaccanti di questo calibro.
Il cambio di modulo potrebbe facilitare i piani—
Dopo questa stagione, poi, è chiaro che le migliori qualità di Leao e Pulisic si vedano quando spostati sulla fascia di competenza. In vista del prossimo anno sarebbe importante anche passare a un modulo con attacco più strutturato, magari un tridente che possa mettere in risalto le qualità delle due frecce rossonere.
Per farlo bisognerà anche intervenire sul resto della squadra: a centrocampo serve più copertura e in difesa qualche innesto di livello che sappia giocare a 4. L'unica volta che il Milan ha provato a giocare a 4 dall'inizio, ha perso malamente e subito tre gol in casa dall'Udinese. Evidente che per cambiare tutto bisogna cominciare un lavoro fin dal ritiro estivo. Solo così si può colmare l'Inter, arrivando a segnare di più perché il calcio sta cambiando e serve che il Milan stia al passo. La dirigenza è quindi avvisata, se si vuole fatturare, sul mercato si deve investire seriamente.
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