Ieri sera si è giocato a 'San Siro' il big match Milan-Juventus, fondamentale per il discorso Champions delle due squadre. Vista l'atmosfera e la qualità dei giocatori in campo era lecito aspettarsi una partita ricca di emozioni e non banale, invece ha vinto la paura e si è vista una sfida dominata dalla noia e dalla tattica. Lo 0-0 va bene ad entrambe, soprattutto al Milan a cui mancano 6 punti nelle prossime quattro gare per centrare l'obiettivo. Dall'anno prossimo, però, se si vuole tornare a vincere però bisogna cambiare qualcosa e ieri ne è stata l'ennesima prova. Parliamo di mentalità e voglia di andare a cercare il gol rischiando anche qualcosa dietro.