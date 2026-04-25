Partiamo ovviamente con i numeri di Sørloth nelle ultime due stagioni europee: quest'anno (in cui l'Altetico Madrid è alle semifinali della competizione), il norvegese ha segnato 6 gol in 13 presenze. Lo scorso anno zero reti in 8 presenze. Parliamo ora di Robert Lewandowski e i suoi numeri: in questa stagioni i numeri sono più bassi di quelli del norvegese in Champions League. 11 presenze e 4 gol per il polacco. Lo scorso anno stagione di grazia invece, con 11 gol in 11 presenze. Come terzo e ultimo attaccante analizziamo la stagione di Vlahović in Champions League: 4 presenze, 3 gol. L'anno scorso? 4 reti in 9 presenze. Guardando quindi questa stagione solamente, Sørloth è stato il più costante in Champions League, coadiuvato anche dall'annata di grazia della squadra di Simeone nella massima competizione europea. Guardando però questi numeri, si capisce come Sørloth sia tutto fuorché un calciatore di seconda fascia per il possibile futuro del Milan. Anche i numeri in generale parlano a supporto del norvegese: 41 reti in 101 presenze all'Atletico Madrid, 33 reti in 49 presenze al Trabzonspor e 26 gol in 41 presenze con il Villarreal. Insomma, Sørloth sa bene come segnare, anche in Champions League.