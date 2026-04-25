Continua la ricerca del Milan per il nuovo attaccante. Tantissime voci in questi ultimi mesi. Negli ultimi giorni c'è un calciatore che starebbe scalando le posizioni e si tratta di Alexander Sørloth. L'attaccante dell'Atletico Madrid potrebbe essere un colpo ideale sia a livello tecnico che a livello economico (leggi qui). Il norvegese ha qualità comunque importanti (qui la nostra analisi), anche se sulla carta sarebbe un nome di secondo piano rispetto ad altri giocatori accostati al Diavolo nelle ultime settimane. Ma è davvero così? Andiamo a confrontare i numeri di Sørloth nelle ultime stagioni in Champions League rispetto ad altri profili seguiti dal Milan.
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Milan, Sørloth non una seconda scelta: ecco il confronto con Lewandowski e Vlahović
Milan, i numeri di Sørloth in Europa e non solo
Partiamo ovviamente con i numeri di Sørloth nelle ultime due stagioni europee: quest'anno (in cui l'Altetico Madrid è alle semifinali della competizione), il norvegese ha segnato 6 gol in 13 presenze. Lo scorso anno zero reti in 8 presenze. Parliamo ora di Robert Lewandowski e i suoi numeri: in questa stagioni i numeri sono più bassi di quelli del norvegese in Champions League. 11 presenze e 4 gol per il polacco. Lo scorso anno stagione di grazia invece, con 11 gol in 11 presenze. Come terzo e ultimo attaccante analizziamo la stagione di Vlahović in Champions League: 4 presenze, 3 gol. L'anno scorso? 4 reti in 9 presenze. Guardando quindi questa stagione solamente, Sørloth è stato il più costante in Champions League, coadiuvato anche dall'annata di grazia della squadra di Simeone nella massima competizione europea. Guardando però questi numeri, si capisce come Sørloth sia tutto fuorché un calciatore di seconda fascia per il possibile futuro del Milan. Anche i numeri in generale parlano a supporto del norvegese: 41 reti in 101 presenze all'Atletico Madrid, 33 reti in 49 presenze al Trabzonspor e 26 gol in 41 presenze con il Villarreal. Insomma, Sørloth sa bene come segnare, anche in Champions League.
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