Il Milan di Massimiliano Allegri pareggia a reti bianche, 0-0, a 'San Siro' contro la Juventus di Luciano Spalletti nel big match della 34^ giornata della Serie A 2025-2026. Un punto che fa comodo al Diavolo, che sale a quota 67 in classifica (terzo posto, a - 2 dal Napoli secondo) e che consente ai rossoneri di mantenere il + 6 di vantaggio sulle quinte, Como e Roma, con gli scontri diretti a favore con entrambe. La qualificazione in Champions League è davvero ad un passo. Mancano, ora, soltanto 6 punti da conquistare nelle prossime 4 gare per poter tagliare l'ambito traguardo. Vediamo, qui di seguito, le pagelle dei rossoneri dopo Milan-Juventus pubblicate da 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola.