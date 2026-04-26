Uno dei giocatori più importanti in questa stagione per il Milan è ed è stato Luka Modrić. Il centrocampista è arrivato in estate a parametro zero dopo aver vinto tutto con il Real Madrid. Un colpo che ha diviso inizialmente: chi era sicuro, viste le qualità del croato, chi aveva dei dubbi vista l'età (classe 1985) e il chilometraggio importante sulle gambe. Invece Modrić è stato fin dà subito decisivo. Nel suo contratto c'è l'opzione per giocare in rossonero anche il prossimo anno, ma deciderà solo il giocatore.
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Modrić: tre condizioni per restare al Milan. Ecco cosa filtra
Modrić può restare un'altra stagione al Milan? Sarebbero tre le condizioni del centrocampista ex Real Madrid. Ecco le ultime notizie riportate da 'Tuttosport'
Sarebbero tre le condizioni per il rinnovo di Luka Modrić con il Milan anche in vista della prossima stagione, lo riporta 'Tuttosport'. La prima è la partecipazione alla prossima edizione della Champions League: al Milan mancano 7 punti per la matematica. La seconda condizione è la permanenza di Allegri in panchina. Il croato avrebbe legato tantissimo con l'attuale allenatore rossonero. La terza condizione: Modrić vorrebbe un Milan che sia competitivo, ambizioso. Le sensazioni sarebbero comunque positive e la matematica qualificazione alla Champions League potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi rimasti.
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