Modrić: tre condizioni per restare al Milan. Ecco cosa filtra

Uno dei giocatori più importanti in questa stagione per il Milan è ed è stato Luka Modrić. Il centrocampista è arrivato in estate a parametro zero dopo aver vinto tutto con il Real Madrid. Un colpo che ha diviso inizialmente: chi era sicuro, viste le qualità del croato, chi aveva dei dubbi vista l'età (classe 1985) e il chilometraggio importante sulle gambe. Invece Modrić è stato fin dà subito decisivo. Nel suo contratto c'è l'opzione per giocare in rossonero anche il prossimo anno, ma deciderà solo il giocatore.