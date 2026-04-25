Quest'anno, invece, per il portoghese è una stagione alquanto difficile: a secco dalla gara contro la Cremonese, è stato spesso fischiato dai suoi tifosi per l'atteggiamento messo in campo. Va però ricordato che, in tutta La Rosa rossonera, il numero 10 è il miglior marcatore della squadra: secondo quanto riferito da Transfermarkt, quest'anno il portoghese ha messo a segno 9 gol e realizzato 3 assist ai suoi compagni. Ecco, di seguito, le parole di Zambrotta.

Sul confermare Luka Modrić per un altro anno: "Largo ai giovani sì, ma non nel suo caso. Cercherei di trattenerlo perché ha fatto una stagione personale strepitosa e anche solo per averlo come riferimento nello spogliatoio".

Su Rafael Leão: "Non sono d’accordo con chi dice che Rafa è scarso o mediocre. Chi ha giocato a calcio non può dirlo, a parte qualcuno. Se sta bene ed è focalizzato sulla partita può fare la differenza. Per me dà il meglio sulla fascia, è micidiale quando ha spazio e punta l’uomo”.