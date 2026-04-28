Nelle ultime settimane abbiamo parlato tanto dei problemi del Milan in fase offensiva. Nelle quattro gare disputate nel mese di aprile, i rossoneri hanno segnato solo un gol. Vale a dire quello di Adrien Rabiot che ha portato i tre punti contro il Verona in occasione della 34^ giornata di Serie A. Ieri sera, l'ultimo di questi quattro match con ancora zero gol rossoneri. Milan-Juventus si è infatti conclusa 0-0, un risultato che fa felice sia Massimiliano Allegri che Luciano Spalletti in ottica Champions League. Ma, nonostante questo, rimangono i problemi offensivi del Diavolo che vengono spiegati anche da alcuni numeri.
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MILAN-JUVENTUS
Milan a secco a ‘San Siro’ da due gare: ecco quando accadde l’ultima volta
Con lo 0-0 in Milan-Juventus, il Diavolo non segna a 'San Siro' da due gare di fila. L'ultima volta che accadde c'erano ancora i bianconeri sulla strada dei rossoneri
Dopo la gara con l'Udinese, il Milan non ha trovato la via del gol per la seconda volta di fila a 'San Siro'. Statistica che non si registrava da ottobre-novembre 2024. In quel periodo c'era ancora Paulo Fonseca sulla panchina del Milan e la seconda partita senza reti casalinghe era proprio un Milan-Juventus, finito peraltro 0-0 come quello di ieri sera. A riportare il dato nelle ultime ora è 'Opta'.
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