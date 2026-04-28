PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan a secco a ‘San Siro’ da due gare: ecco quando accadde l’ultima volta

MILAN-JUVENTUS

Milan a secco a ‘San Siro’ da due gare: ecco quando accadde l’ultima volta

Paulo Fonseca ex allenatore Milan
Con lo 0-0 in Milan-Juventus, il Diavolo non segna a 'San Siro' da due gare di fila. L'ultima volta che accadde c'erano ancora i bianconeri sulla strada dei rossoneri
Redazione

Nelle ultime settimane abbiamo parlato tanto dei problemi del Milan in fase offensiva. Nelle quattro gare disputate nel mese di aprile, i rossoneri hanno segnato solo un gol. Vale a dire quello di Adrien Rabiot che ha portato i tre punti contro il Verona in occasione della 34^ giornata di Serie A. Ieri sera, l'ultimo di questi quattro match con ancora zero gol rossoneri. Milan-Juventus si è infatti conclusa 0-0, un risultato che fa felice sia Massimiliano Allegri che Luciano Spalletti in ottica Champions League. Ma, nonostante questo, rimangono i problemi offensivi del Diavolo che vengono spiegati anche da alcuni numeri.

Dopo la gara con l'Udinese, il Milan non ha trovato la via del gol per la seconda volta di fila a 'San Siro'. Statistica che non si registrava da ottobre-novembre 2024. In quel periodo c'era ancora Paulo Fonseca sulla panchina del Milan e la seconda partita senza reti casalinghe era proprio un Milan-Juventus, finito peraltro 0-0 come quello di ieri sera. A riportare il dato nelle ultime ora è 'Opta'.

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