Milan a secco a ‘San Siro’ da due gare: ecco quando accadde l’ultima volta

Nelle ultime settimane abbiamo parlato tanto dei problemi del Milan in fase offensiva. Nelle quattro gare disputate nel mese di aprile, i rossoneri hanno segnato solo un gol. Vale a dire quello di Adrien Rabiot che ha portato i tre punti contro il Verona in occasione della 34^ giornata di Serie A. Ieri sera, l'ultimo di questi quattro match con ancora zero gol rossoneri. Milan-Juventus si è infatti conclusa 0-0, un risultato che fa felice sia Massimiliano Allegri che Luciano Spalletti in ottica Champions League. Ma, nonostante questo, rimangono i problemi offensivi del Diavolo che vengono spiegati anche da alcuni numeri.