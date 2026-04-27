E poi i numeri di un attacco da retrocessione . L'ultima rete segnata da un attaccante del Milan risale al 1° marzo , quando Rafael Leão trovò il gol in pieno recupero contro la Cremonese. Da lì in poi, il vuoto. Christian Pulisic non segna da dicembre , Nkunku è fermo a inizio febbraio, mentre Füllkrug ha trovato appena un centro stagionale contro il Lecce. In vista della prossima stagione, con possibile ritorno in Champions , serve cambiare marcia partendo da un mercato estivo che dia nuova linfa a un reparto da rifondare .

Milan, la Juventus come la triestina nel 1938

Al termine del match con la Juventus, 'Opta' ha riportato un dato che il Milan non faceva registrare da 88 anni. Il Diavolo è rimasto a secco di gol per sei partite consecutive in Serie A contro la Juventus, un evento che nella storia rossonera si era verificato solo contro la Triestina tra il 1935 e il 1938. Il prossimo anno, dunque, bisogna tornare a segnare alla 'Vecchia Signora' per abbattere il tabù che dura da tre stagioni e preoccupa i tifosi rossoneri.