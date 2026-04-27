E poi i numeri di un attacco da retrocessione. L'ultima rete segnata da un attaccante del Milan risale al 1° marzo, quando Rafael Leão trovò il gol in pieno recupero contro la Cremonese. Da lì in poi, il vuoto. Christian Pulisic non segna da dicembre, Nkunku è fermo a inizio febbraio, mentre Füllkrug ha trovato appena un centro stagionale contro il Lecce. In vista della prossima stagione, con possibile ritorno in Champions, serve cambiare marcia partendo da un mercato estivo che dia nuova linfa a un reparto da rifondare.
Milan, la Juventus come la triestina nel 1938—
Al termine del match con la Juventus, 'Opta' ha riportato un dato che il Milan non faceva registrare da 88 anni. Il Diavolo è rimasto a secco di gol per sei partite consecutive in Serie A contro la Juventus, un evento che nella storia rossonera si era verificato solo contro la Triestina tra il 1935 e il 1938. Il prossimo anno, dunque, bisogna tornare a segnare alla 'Vecchia Signora' per abbattere il tabù che dura da tre stagioni e preoccupa i tifosi rossoneri.
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