PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Pulisic e Leão, feeling zero nel Milan di Allegri: i numeri della crisi e l’accusa di Costacurta

MILAN-JUVENTUS

Pulisic e Leão, feeling zero nel Milan di Allegri: i numeri della crisi e l’accusa di Costacurta

Christian Pulisic attaccante AC Milan durante Milan-Juventus di Serie A
Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore rossonero, nel post-partita di Milan-Juventus su 'Sky Sport', ha bocciato la prestazione di Christian Pulisic. Lo statunitense non va in gol dal 28 dicembre 2025: è crisi nera per il numero 11
Daniele Triolo Redattore 

L'ultimo gol stagionale di Christian Pulisic risale al 28 dicembre 2025, a 'San Siro', in occasione di Milan-Verona 3-0: fu la rete che, nel recupero del primo tempo, aprì le danze della partita. Da allora, però, 'Capitan America' - tra acciacchi e probabilmente problemi personali - si è eclissato, fino a scomparire letteralmente dal terreno di gioco. Seppur impiegato con regolarità dall'allenatore Massimiliano Allegri.

In 16 partite, compresa Milan-Juventus di ieri sera, Pulisic non ha mai segnato (eguagliato il suo record negativo di digiuno, che risaliva ai tempi del Chelsea) e ha fornito un solo assist, il 21 marzo 2026, per Adrien Rabiot in Milan-Torino 3-2. Troppo poco per lo statunitense che, sin da quando veste la maglia rossonera, è sempre stato un trascinatore.

LEGGI ANCHE

Milan-Juventus 0-0, Costacurta stronca la coppia d'attacco Pulisic-Leão

—  

Ieri Allegri ha ammesso come Pulisic, in questo 3-5-2 rossonero, soffra la mancanza di un vero attaccante e, nel post-partita di 'Sky Sport', l'ex difensore rossonero Alessandro 'Billy' Costacurta ha rincarato la dose: “La peggiore partita di Pulisic oggi. I due lì davanti si aiutano e capiscono poco. Pulisic oggi il peggiore in campo", ha sottolineato sul numero 11 rossonero.

Costacurta, poi, ha chiosato parlando di Rafael Leão: "Continua a non convincermi. Non so aggiungere altro. Io ogni tanto vedo che ci prova, ma gli escono poche cose, pochissime, e soprattutto noi ci chiediamo perché il Milan si deve abbassare così tanto, perché non difendono in 11. Quando la palla è in mano agli avversari non tutti corrono, e Leão è quello che lo fa meno”.

Leggi anche
Milan, Allegri dopo il pari contro la Juventus: “Solo un episodio poteva stappare la...
Tomori nel post-partita di Milan-Juventus: “Punto importante per il nostro percorso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA