Ieri Allegri ha ammesso come Pulisic, in questo 3-5-2 rossonero, soffra la mancanza di un vero attaccante e, nel post-partita di 'Sky Sport', l'ex difensore rossonero Alessandro 'Billy' Costacurta ha rincarato la dose: “ La peggiore partita di Pulisic oggi. I due lì davanti si aiutano e capiscono poco. Pulisic oggi il peggiore in campo ", ha sottolineato sul numero 11 rossonero.

Costacurta, poi, ha chiosato parlando di Rafael Leão: "Continua a non convincermi. Non so aggiungere altro. Io ogni tanto vedo che ci prova, ma gli escono poche cose, pochissime, e soprattutto noi ci chiediamo perché il Milan si deve abbassare così tanto, perché non difendono in 11. Quando la palla è in mano agli avversari non tutti corrono, e Leão è quello che lo fa meno”.