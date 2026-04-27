Niente da fare per Christian Pulisic , il suo momento nero continua e sembra non esserci via d'uscita. Con la gara di ieri sera, lo statunitense ha eguagliato il suo record negativo di partite consecutive a secco di gol : 16 come ai tempi del Chelsea. L'ultima rete risale al 28 dicembre 2025 nel 3-0 rifilato all'Hellas Verona. Da quel giorno tante difficoltà e prestazioni irriconoscibili. Anche nel noioso Milan-Juventus di 'San Siro', l'ex Borussia Dortmund è apparso fuori dal gioco e sconnesso dal resto della squadra. La sua gara è durata 62' ma di spunti offensivi neanche l'ombra con 0 tiri verso la porta bianconera e nessun passaggio chiave per i compagni . Ancora una volta un fantasma in campo.

Le parole di Allegri e la reazione dopo il cambio

Nonostante il momento, Massimiliano Allegri ha deciso di puntare ancora una volta su Pulisic. Iniezione di fiducia che non ha funzionato contro la formazione di Luciano Spalletti, poi continuata anche nel post-partita: "Christian è un ragazzo sensibile, accusa il momento. Patisce anche il fatto di giocare senza un centravanti vero, se va a contrasto è chiaro che è penalizzato, ma ho la priorità di dare equilibrio alla squadra. Stia tranquillo perché ci darà una mano in questo finale". In questo senso, il lavoro mentale di Allegri è molto importante per un giocatore che nei primi mesi di stagione è stato assoluto trascinatore. Le difficoltà del nativo di Hershey si leggono anche dalla reazione una volta arrivato in panchina dopo il cambio. Nessuna sceneggiata grave ed evidente, ma tanta rabbia e felpa davanti alla faccia per nascondere le emozioni del momento.