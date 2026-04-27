Le pagelle dei quotidiani concordano su Pulisic—
I principali quotidiani sportivi usciti questa mattina concordano nei giudizi sull'attaccante del Milan. Per 'La Gazzetta dello Sport' la gara di Pulisic è da 5 in pagella: "Sfida mezza Juve in ripartenza, ma è isolato e parte troppo da lontano. In oltre un'ora 16 passaggi e zero conclusioni. Non segna da oltre 4 mesi". Stesso voto di 'Tuttosport': "Match in linea con il grigiore di un 2026, fin qui, catastrofico. Poche idee e quando prova a metterle in pratica si ritrova spesso isolato". Ancora peggiore il voto del 'Corriere dello Sport': "4.5, Ancora inoffensivo e bloccato mentalmente. Altra partita insufficiente". Se su Leão c'erano dubbi, su Pulisic tutti si trovano d'accordo.
Il pensiero di Pianeta Milan—
Nelle nostre pagelle, Stefano Bressi gli concede un 6: "Sicuramente la versione migliore del 2026: più nel vivo del gioco e anche autore di qualche bella giocata". Meno peggio della altre volte, ma comunque in difficoltà. Il valore di Pulisic rimane fuori discussione, è un giocatore che può far parte del Milan del futuro, a patto che si ritrovi a livello mentale in un ambiente che perde la pazienza dopo poco tempo. Per questo le ultime quattro partite dell'anno saranno importanti per permettere a Pulisic di ritrovarsi. In questo senso, anche il Mondiale in casa può essere un aiuto per staccare la testa e ripartire da zero. Se il Milan l'anno prossimo vuole puntare a qualcosa di più del quarto posto, serve il Pulisic di metà stagione, la prima parte ovviamente.
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