In 20 partite contro il Milan, Berardi ha messo a segno 11 gol e fornito 7 assist . Praticamente una sentenza. Il 12 gennaio 2014 , addirittura, una sua quaterna nel 4-3 per i neroverdi fece scattare l'esonero di Massimiliano Allegri dalla panchina rossonera. Nemanja Matić , suo compagno di squadra, in un'intervista rilasciata ieri a 'Sky Sport' ha dichiarato: " Mi aspetto che segni di nuovo 4 gol ", tra il serio e il faceto.

Il centrocampista serbo ha poi proseguito: «Sarà una partita difficile, il Milan è una squadra buona. Non giocherà Luka Modrić, ma hanno tanti altri giocatori. Anche noi sappiamo di avere qualità, vedremo come finirà e abbiamo fiducia. Noi abbiamo un bel gruppo e una società forte, abbiamo tutto per allenarci e giocare bene. Ci sono 2-3 giocatori che hanno esperienza e tanti di talento. Io sono tra quelli … giovani».