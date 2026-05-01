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Sassuolo-Milan, torna Berardi: Matic ‘lancia la sfida’ alla bestia nera del Diavolo

Domenico Berardi, attaccante Sassuolo
Domenico Berardi, attaccante classe 1994, tornerà a disposizione di Fabio Grosso per Sassuolo-Milan di domenica pomeriggio al 'Mapei Stadium' dopo aver saltato per squalifica le ultime due partite di Serie A. Proprio contro il Diavolo
Daniele Triolo Redattore 

Espulso nell'intervallo di Genoa-Sassuolo dello scorso 12 aprile per una rissa con Mikael Ellertsson nel tunnel che conduce agli spogliatoi, Domenico Berardi, attaccante della formazione di Fabio Grosso, ha scontato le due giornate di squalifica che gli erano state inflitte dal Giudice Sportivo di Serie A.

L'esterno offensivo calabrese, classe 1994, tornerà dunque a disposizione di Grosso per Sassuolo-Milan di domenica 3 maggio, alle ore 15:00, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Una brutta notizia, senza dubbio, per il Diavolo, giacché Berardi rappresenta - numeri alla mano - la sua vera e propria bestia nera.

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In 20 partite contro il Milan, Berardi ha messo a segno 11 gol e fornito 7 assist. Praticamente una sentenza. Il 12 gennaio 2014, addirittura, una sua quaterna nel 4-3 per i neroverdi fece scattare l'esonero di Massimiliano Allegri dalla panchina rossonera. Nemanja Matić, suo compagno di squadra, in un'intervista rilasciata ieri a 'Sky Sport' ha dichiarato: "Mi aspetto che segni di nuovo 4 gol", tra il serio e il faceto.

Il centrocampista serbo ha poi proseguito: «Sarà una partita difficile, il Milan è una squadra buona. Non giocherà Luka Modrić, ma hanno tanti altri giocatori. Anche noi sappiamo di avere qualità, vedremo come finirà e abbiamo fiducia. Noi abbiamo un bel gruppo e una società forte, abbiamo tutto per allenarci e giocare bene. Ci sono 2-3 giocatori che hanno esperienza e tanti di talento. Io sono tra quelli … giovani».

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