ESCLUSIVA Agente Gila: “Milan e Allegri sono TOP. Un orgoglio, ma ora c’è la Lazio” | Calciomercato Milan
Milan, attenzione a Berardi!—
I numeri non mentono mai: Berardi appena vede i colori rossoneri, sembra diventare un nuovo calciatore. In ben 20 partite contro il Milan (19 in campionato e 1 in Coppa Italia), l'attaccante neroverdi ha messo a segno ben 11 reti e 7 assist, confermandosi un vero e proprio pericolo per il diavolo.
Tra le prestazioni più belle per l'italiano, risulta esserci sicuramente quella del lontano 2014, quando mise a segno ben 4 gol in una sola partita. Partita che, col senno di poi, costò l'esonero di Massimiliano Allegri, alla sua prima avventura sulla panchina rossonera.
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