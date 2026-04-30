Archiviata la 34esima giornata, dove il Milan si è scontrato nel big match contro la Juventus, terminato poi con un pareggio a reti inviolate, è ora di pensare al prossimo impegno. Domenica 3 maggio alle ore 15:00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Milan dovrà affrontare il Sassuolo in trasferta, facendo molta attenzione ad un nome che in passato ha già colpito i rossoneri: Domenico Berardi.