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Milan, allarme Berardi: il Sassuolo ritrova il suo bomber, i dati contro i rossoneri

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Archiviata la 34esima giornata, si pensa già alla sfida contro il Sassuolo, ma il Milan è stato già avvisato: torna Berardi!
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Archiviata la 34esima giornata, dove il Milan si è scontrato nel big match contro la Juventus, terminato poi con un pareggio a reti inviolate, è ora di pensare al prossimo impegno. Domenica 3 maggio alle ore 15:00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Milan dovrà affrontare il Sassuolo in trasferta, facendo molta attenzione ad un nome che in passato ha già colpito i rossoneri: Domenico Berardi.

Il capitano del Sassuolo tornerà a disposizione dopo ben due giornate di squalifica e, per i rossoneri, rappresenta una vera e propria minacci, considerando il suo passato contro la squadra milanese.

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I numeri non mentono mai: Berardi appena vede i colori rossoneri, sembra diventare un nuovo calciatore. In ben 20 partite contro il Milan (19 in campionato e 1 in Coppa Italia), l'attaccante neroverdi ha messo a segno ben 11 reti e 7 assist, confermandosi un vero e proprio pericolo per il diavolo.

Tra le prestazioni più belle per l'italiano, risulta esserci sicuramente quella del lontano 2014, quando mise a segno ben 4 gol in una sola partita. Partita che, col senno di poi, costò l'esonero di Massimiliano Allegri, alla sua prima avventura sulla panchina rossonera.

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