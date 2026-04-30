Milan, calo di Pulisic, tutta colpa di Allegri? I numeri dicono ben altro

Spesso si parla del modo di giocare di Massimiliano Allegri non molto spettacolare e che limiterebbe i propri attaccanti. Il punto è: chi allenava il Milan nella prima parte di stagione quando Pulisic aveva medie straordinarie? Esatto, sempre Allegri e il modulo era lo stesso: 3-5-2 con lo statunitense schierato sempre come una delle due punte. Spesso, però, giocava al fianco di Gimenez che si prendeva i compiti da prima punta, cosa che Leão fa più fatica a fare. Ora il messicano sembra fuori dai piani di Allegri e il problema resta lo stesso: l'assenza di una prima punta vera per il 3-5-2 del Milan. Il calo di Pulisic, poi, è legato anche a un calo fisico e mentale avuto nel 2026 in poi e non per forza limitato dal gioco di Allegri, lo stesso che lo aveva esaltato. Curiosità? Pulisic si è tagliato la barba. Chissacché, tornando al vecchio look, non tornino anche i gol.