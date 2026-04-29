Calciomercato Milan, i nomi in attacco.—
Prima di parlare in particolare dei due sopracitati, è giusto e logico dire che il Milan segue con molto interesse la situazione legata a Robert Lewandowski, centravanti polacco in scadenza con il Barcellona. Oltre a Lewandowski, però, è sputato (negli ultimi giorni) anche il nome di Goncalo Ramos, attaccante del PSG.
Non accantonata ancora del tutto, però, l'ipotesi Dusan Vlahovic, giocatore che ha la totale stima di Massimiliano Allegri. Però, secondo quanto riferito da QS, i preferiti della dirigenza rossonera sono, per l'appunto Moise Kean e Alexander Sorloth.
Il calciatore italiano della Fiorentina è il vero e proprio obiettivo principale: l'ex bianconero, però, ha una clausola di 62 milioni di euro attivabile fino a metà luglio, anche se il suo valore è in netto calo rispetto al passato. La sua fisicità, la conoscenza del campionato italiano e del metodo di lavoro di Max Allegri lo rendono il candidato principale per guidare l'attacco rossonero.
Alexander Sorloth, invece, sarebbe l'alternativa a Kean: il calciatore norvegese vorrebbe maggior spazio rispetto a quello di adesso all'Atletico Madrid e il Milan rappresenterebbe la destinazione perfetta.
Considerazioni—
Personalmente parlando, tra i due profili, Moise Kean rappresenterebbe un colpo importante, non solo per l'età, la tecnica e la conoscenza del campionato, ma anche per un fattore legato alle liste UEFA e alla gestione Europea. Se inserito nel giusto contesto con i giusti supporti, l'attaccante potrebbe esplodere definitamente. Al Milan, inoltre, ritroverebbe un grande amico: Rafael Leao.
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