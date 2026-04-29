Sono tantissimi i nomi che, negli ultimi giorni, stanno circolando attorno al Milan in vista della sessione estiva di calciomercato. I rossoneri, infatti, si stanno preparando a dei mesi molto importanti che avranno delle ripercussioni su quella che sarà la prossima stagione. A sole quattro giornate dal termine della Serie A, una sola cosa è chiara: il Milan ha bisogno urgentemente di un vero e proprio attaccante.