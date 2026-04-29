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Milan, caccia al bomber per Allegri: sfida Kean e Sorloth

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La Serie A sta finendo e la sessione estiva di calciomercato si avvicina sempre di più. Chi arriva in attacco al Milan? Da Kean a Sorloth...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Sono tantissimi i nomi che, negli ultimi giorni, stanno circolando attorno al Milan in vista della sessione estiva di calciomercato. I rossoneri, infatti, si stanno preparando a dei mesi molto importanti che avranno delle ripercussioni su quella che sarà la prossima stagione. A sole quattro giornate dal termine della Serie A, una sola cosa è chiara: il Milan ha bisogno urgentemente di un vero e proprio attaccante.

La dirigenza rossonera non vorrebbe puntare nuovamente su delle scommesse o profili in cerca di rilancio ma, finalmente, su dei veri e propri nomi pronti all'uso, capaci di garantire quei 20/25 gol stagionali per Allegri. Le ipotesi, analizzando tutto, sono anche diverse, ma quelle più probabili portano i nomi di Moise Kean e Alexander Sorloth

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Prima di parlare in particolare dei due sopracitati, è giusto e logico dire che il Milan segue con molto interesse la situazione legata a Robert Lewandowski, centravanti polacco in scadenza con il Barcellona. Oltre a Lewandowski, però, è sputato (negli ultimi giorni) anche il nome di Goncalo Ramos, attaccante del PSG.

Non accantonata ancora del tutto, però, l'ipotesi Dusan Vlahovic, giocatore che ha la totale stima di Massimiliano Allegri. Però, secondo quanto riferito da QS, i preferiti della dirigenza rossonera sono, per l'appunto Moise Kean e Alexander Sorloth.

Il calciatore italiano della Fiorentina è il vero e proprio obiettivo principale: l'ex bianconero, però, ha una clausola di 62 milioni di euro attivabile fino a metà luglio, anche se il suo valore è in netto calo rispetto al passato. La sua fisicità, la conoscenza del campionato italiano e del metodo di lavoro di Max Allegri  lo rendono il candidato principale per guidare l'attacco rossonero.

Alexander Sorloth, invece, sarebbe l'alternativa a Kean: il calciatore norvegese vorrebbe maggior spazio rispetto a quello di adesso all'Atletico Madrid e il Milan rappresenterebbe la destinazione perfetta.

Considerazioni

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Personalmente parlando, tra i due profili, Moise Kean rappresenterebbe un colpo importante, non solo per l'età, la tecnica e la conoscenza del campionato, ma anche per un fattore legato alle liste UEFA e alla gestione Europea. Se inserito nel giusto contesto con i giusti supporti, l'attaccante potrebbe esplodere definitamente. Al Milan, inoltre, ritroverebbe un grande amico: Rafael Leao.

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