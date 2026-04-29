Sui social il parere si divide: c'è chi esalta questo tipo di calcio, descrivendolo come il calcio del futuro e anche del presente. C'è invece chi pensa ci debba essere più equilibrio, specialmente dal punto di vista difensivo. Milan-Juventus, come detto, è stata brutta dal punto di vista dello spettacolo, poco da dire, ma non è colpa di Allegri o colpa di Spalletti. Entrambe le squadre non si sono scoperte troppo e hanno tentato, quando hanno potuto, di segnare, cercando però un equilibrio tattico, specialmente per coprire la difesa. Se guardiamo PSG-Bayern Monaco parliamo di tutto un altro calcio: Luis Enrique e Kompany hanno giocato all'attacco con la consapevolezza di lasciare qualche spazio anche agli avversari, ma cercando di segnare un gol in più. Ma non è che in Champions League c'è poco tattica difensiva e in Serie A ce n'è troppa. Parlano anche i numeri: i tiri in porta in Milan-Juventus sono stati in totale 6. In PSG-Bayern Monaco sono stati 13, il doppio. Sono due giochi diversi, con qualità diverse: in Italia non ci sono gli esterni del livello del PSG e Bayern Monaco. Neanche Yildiz e il Leão di oggi (limitato dalla pubalgia) possono competere. Il turco ha segnato 10 gol con 7 assist in Serie A, il portoghese 9 gol con 3 assist. Numeri distanti da quelli di Olise che ha 13 gol e 20 assist in Bundesliga e 5 gol e 7 assist in Champions League (tutti i numeri da transfermarkt.it). Il futuro del calcio è quanto visto ieri sera? Forse, ma in Italia resta estremamente difficile farlo, proprio per le carenze a livello tecnico dei giocatori.