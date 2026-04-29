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Milan Under 15 verso i playoff da protagonista: le parole di mister Cresta

Bandiera col logo del Milan al 'Vismara PUMA House of Football'
Ai microfoni del club rossonero, l'allenatore del Milan Under 15 Lorenzo Cresta ha parlato della stagione dei suoi ragazzi e dei playoff in arrivo a inizio maggio
Redazione

Da pochi giorni è finito il campionato del Milan Under 15 nel migliore dei modi: 56 punti e vetta solitaria del girone davanti all'Atalanta. Un risultato che premia il percorso costruito durante l'anno e proietta ora la squadra nella fase più intensa e stimolante della stagione, vale a dire i playoff. Il cammino della squadra allenata da Lorenzo Cresta inizierà dagli ottavi di finale, con la sfida in trasferta contro l'Udinese in programma il prossimo 5 maggio. Il gruppo si presenta a questo appuntamento con fiducia, determinazione e la voglia di trasformare ogni gara in un momento di crescita.

Per l'occasione, l'allenatore rossonero Lorenzo Cresta ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione dei suoi ragazzi ai microfoni del club:

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"Abbiamo fatto finora un percorso importante e i risultati che abbiamo ottenuto sono figli del lavoro quotidiano, è stato un percorso di crescita costante che ha portato a un miglioramento individuale e collettivo. Ora i playoff ci introducono a una fase importante, perché per i ragazzi è una prima esperienza al cospetto di partite così, in cui subentra l'idea dell'essere dentro o fuori. Però ci arrivano con l'autostima e la consapevolezza di quanto fatto fin qui".

E poi, in vista dei playoff ha proseguito:

"Per loro i playoff saranno un motivo di crescita, perché si affrontano momenti importanti ed è giusto iniziare a comprendere le emozioni di queste gare. Come sempre, il loro impegno dovrà essere massimo e noi, come staff, dobbiamo cercare di non trasmettere ai ragazzi un approccio troppo orientato al risultato. Per noi conta la prestazione, ci interessa vederli dare tutto per la propria squadra, con la stessa determinazione di sempre, se non ancora maggiore. Perché l'obiettivo è la crescita di ogni giocatore, che dal campo si riflette poi sull'individuo".

Come per i più grandi, Milan Futuro e Primavera, ciò che conta è quindi la crescita dei ragazzi. Dopo arriva il risultato. Ragionamento coerente con la mentalità di tutto il progetto delle giovanili rossonere.

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