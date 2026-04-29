Ai microfoni del club rossonero, l'allenatore del Milan Under 15 Lorenzo Cresta ha parlato della stagione dei suoi ragazzi e dei playoff in arrivo a inizio maggio

Da pochi giorni è finito il campionato del Milan Under 15 nel migliore dei modi: 56 punti e vetta solitaria del girone davanti all'Atalanta. Un risultato che premia il percorso costruito durante l'anno e proietta ora la squadra nella fase più intensa e stimolante della stagione, vale a dire i playoff. Il cammino della squadra allenata da Lorenzo Cresta inizierà dagli ottavi di finale, con la sfida in trasferta contro l'Udinese in programma il prossimo 5 maggio. Il gruppo si presenta a questo appuntamento con fiducia, determinazione e la voglia di trasformare ogni gara in un momento di crescita.