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Sassuolo, parla Matic: “Siamo una squadra forte. Milan? Sarà difficile anche senza Modric, ma abbiamo fiducia”

Nemanja Matic centrocampista Sassuolo
Intervistato dai microfoni di 'Sky Sport', il centrocampista del Sassuolo Nemanja Matic ha parlato della prossima sfida contro il Milan
Redazione

Dopo il noioso pari contro la Juventus, il Milan di Massimiliano Allegri si sta preparando per tornare in campo domenica prossima per sfidare il Sassuolo di Fabio Grosso, sfida valida per la 35^ giornata di Serie A. Con quattro gare rimanenti, l'obiettivo Champions si avvicina per il Diavolo. Infatti, sarà necessario fare altri 6 punti per avere la matematica certezza del ritorno nella competizione più prestigiosa d'Europa. Sulla propria strada, però, i neroverdi che storicamente non sono un avversario semplice per il Milan e per Allegri.

A qualche giorno dal match del 'Mapei', il centrocampista del Sassuolo Nemanja Matic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport'. In particolare, l'ex Roma si è soffermato sul momento di forma della squadra emiliana e ha poi mandato un chiaro segnale ai rossoneri:

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"Abbiamo una buona squadra e una società forte, abbiamo tutto per allenarci e giocare bene. Ci sono 2-3 giocatori che hanno esperienza, tanti di talento. lo sono tra quelli giovani (ride, ndr). Mancano 4 partite, vediamo come finiamo la stagione, ma siamo forti".

E poi sulla gara col Milan, ricordando gli 11 gol già segnati da Berardi che tornerà proprio domenica:

"Cosa mi aspetto? Mi aspetto che segni di nuovo 4 gol (ride, ndr). Sarà una partita difficile, il Milan è una squadra buona, non giocherà Modric, ma hanno tanti altri giocatori. Anche noi sappiamo di avere qualità, vedremo domenica come finirà, abbiamo fiducia".

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