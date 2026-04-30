Milan, le notizie top di oggi: doppio colpo dal Napoli? L’agente di Gila in esclusiva e l’idea per la fascia
"Abbiamo una buona squadra e una società forte, abbiamo tutto per allenarci e giocare bene. Ci sono 2-3 giocatori che hanno esperienza, tanti di talento. lo sono tra quelli giovani (ride, ndr). Mancano 4 partite, vediamo come finiamo la stagione, ma siamo forti".
E poi sulla gara col Milan, ricordando gli 11 gol già segnati da Berardi che tornerà proprio domenica:
"Cosa mi aspetto? Mi aspetto che segni di nuovo 4 gol (ride, ndr). Sarà una partita difficile, il Milan è una squadra buona, non giocherà Modric, ma hanno tanti altri giocatori. Anche noi sappiamo di avere qualità, vedremo domenica come finirà, abbiamo fiducia".
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