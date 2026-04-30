Dopo il noioso pari contro la Juventus, il Milan di Massimiliano Allegri si sta preparando per tornare in campo domenica prossima per sfidare il Sassuolo di Fabio Grosso, sfida valida per la 35^ giornata di Serie A. Con quattro gare rimanenti, l'obiettivo Champions si avvicina per il Diavolo. Infatti, sarà necessario fare altri 6 punti per avere la matematica certezza del ritorno nella competizione più prestigiosa d'Europa. Sulla propria strada, però, i neroverdi che storicamente non sono un avversario semplice per il Milan e per Allegri.