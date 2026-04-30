Ismaël Koné osservato speciale — Sempre a centrocampo e sempre come possibile sostituto di Fofana o Loftus-Cheek, il Milan continua a osservare il profilo di Ismaël Koné, centrocampista classe 2002 del Sassuolo. Secondo 'Tuttosport' gli scout del Diavolo lo avrebbero osservato anche nella sfida contro il Sassuolo, che potrebbe chiedere il doppio di quanto speso per il riscatto dal Marsiglia. Il canadese, infatti, è stato pagato 12 milioni di euro e la richiesta per cederlo in estate potrebbe essere di 24 milioni di euro. In Italia piace anche a Roma e Juventus. Koné ha segnato 6 gol in campionato (Fofana e Loftus-Cheek, insieme, arrivano a 5 reti stagionali in Serie A), e potrebbe essere il primo cambio delle mezzali di Allegri in vista della prossima stagione.

Goretzka, ancora passi verso il Milan — Il primo nome per il reparto mediano del Milan resta quello di Leon Goretzka: il centrocampista classe 1995 resta un'occasione unica per i rossoneri che si potrebbero accaparrare un grande giocatore con tanta esperienza (73 partite in Champions League), senza pagare nulla a livello di stipendio. Il tedesco sarebbe la perfetta mezzala fisica per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri e potrebbe giocare dal lato opposto di Rabiot. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' una risposta definitiva ai rossoneri potrebbe arrivare prima dei Mondiali 2026 negli USA: il club offre un triennale con un altro anno come opzione a 5 milioni di euro netti. Goretzka sarebbe stuzzicato dall'idea di trasferirsi a Milano e avrebbe trasmesso fiducia alla dirigenza rossonera.

Voci sul ritorno di Reijnders — Tra le tante cessioni estive del Milan c'è stata anche quella di Tijjani Reijnders, fondamentale per il bilancio scorso dei rossoneri. Il centrocampista olandese sta giocando pochissimo da febbraio 2026 con il Manchester City ed è una seconda scelta di Pep Guardiola. Per questo ci potrebbero essere dei dubbi sul suo futuro con i citizens. Come riportato Ekrem Konur sul social X, il Manchester City potrebbe aprire a un prestito in estate per Reijnders. In quel caso ci sarebbero anche i club italiani interessati, come Milan, Napoli e Juventus. Ricordiamo come l'olandese ha disputato due grandi stagioni con il Diavolo con i suoi gol e i suoi assist e potrebbe integrarsi bene come mezzala offensiva nel 3-5-2 di Allegri.