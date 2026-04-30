PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: passi avanti per Goretzka, spunta Reijnders e non solo

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: passi avanti per Goretzka, spunta Reijnders e non solo

Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: fiducia per Goretza. Vecchia fiamma e occhio a Reijnders
Le Top News di rassegna sul calciomercato del Milan pubblicate nella mattina di oggi, giovedì 30 aprile 2026: tantissime notizie in vista della stagione 2026-2027. Tutti gli aggiornamenti di mercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Siamo nella fase calda del campionato con il Milan che deve conquistare gli ultimi sei punti per avere la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il rush finale parte questa domenica alle 15 contro il Sassuolo. Ma a fare parlare molto resta il tema mercato in casa rossonera: notizie molto importanti sul versante Goretzka. I rossoneri si muovono e osservano con attenzione il profilo di Koné. Rispunta Javi Guerra per il centrocampo del Milan e occhio alle voci su Reijnders. Ecco le top news del 30 aprile 2026 da Pianeta Milan.

Milan, per il centrocampo rispunta Javi Guerra

—  

A centrocampo il Milan potrebbe cambiare molto viste le possibili partenze in estate di Loftus-Cheek e Fofana. Per questo potrebbe servire un'altra mezzala per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per quanto riguarda il profilo di Javi Guerra, classe 2003 che ha da poco rinnovato fino al 2029 con il Valencia. Andrebbe convinto proprio il club spagnolo che ha inserito una clausola da 100 milioni di euro nel nuovo contratto dello spagnolo. Un gol e 5 assist in campionato per Javi Guerra, con Fofana (da cui potrebbe prendere il posto) che ha 2 gol e 3 assist.

LEGGI ANCHE

Ismaël Koné osservato speciale 

—  

Sempre a centrocampo e sempre come possibile sostituto di Fofana o Loftus-Cheek, il Milan continua a osservare il profilo di Ismaël Koné, centrocampista classe 2002 del Sassuolo. Secondo 'Tuttosport' gli scout del Diavolo lo avrebbero osservato anche nella sfida contro il Sassuolo, che potrebbe chiedere il doppio di quanto speso per il riscatto dal Marsiglia. Il canadese, infatti, è stato pagato 12 milioni di euro e la richiesta per cederlo in estate potrebbe essere di 24 milioni di euro. In Italia piace anche a Roma e Juventus. Koné ha segnato 6 gol in campionato (Fofana e Loftus-Cheek, insieme, arrivano a 5 reti stagionali in Serie A), e potrebbe essere il primo cambio delle mezzali di Allegri in vista della prossima stagione.

Goretzka, ancora passi verso il Milan

—  

Il primo nome per il reparto mediano del Milan resta quello di Leon Goretzka: il centrocampista classe 1995 resta un'occasione unica per i rossoneri che si potrebbero accaparrare un grande giocatore con tanta esperienza (73 partite in Champions League), senza pagare nulla a livello di stipendio. Il tedesco sarebbe la perfetta mezzala fisica per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri e potrebbe giocare dal lato opposto di Rabiot. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' una risposta definitiva ai rossoneri potrebbe arrivare prima dei Mondiali 2026 negli USA: il club offre un triennale con un altro anno come opzione a 5 milioni di euro netti. Goretzka sarebbe stuzzicato dall'idea di trasferirsi a Milano e avrebbe trasmesso fiducia alla dirigenza rossonera.

Voci sul ritorno di Reijnders

—  

Tra le tante cessioni estive del Milan c'è stata anche quella di Tijjani Reijnders, fondamentale per il bilancio scorso dei rossoneri. Il centrocampista olandese sta giocando pochissimo da febbraio 2026 con il Manchester City ed è una seconda scelta di Pep Guardiola. Per questo ci potrebbero essere dei dubbi sul suo futuro con i citizens. Come riportato Ekrem Konur sul social X, il Manchester City potrebbe aprire a un prestito in estate per Reijnders. In quel caso ci sarebbero anche i club italiani interessati, come Milan, Napoli e Juventus. Ricordiamo come l'olandese ha disputato due grandi stagioni con il Diavolo con i suoi gol e i suoi assist e potrebbe integrarsi bene come mezzala offensiva nel 3-5-2 di Allegri.

Leggi anche
“Koné piace molto ad Allegri”, parla così Moretto. Poi la rivelazione su Javi Guerra...
Calciomercato Milan, idea scambio con la Fiorentina: Dodô nel mirino, c’è la carta Athekame

© RIPRODUZIONE RISERVATA