Anche il reparto esterni potrebbe essere rinforzato in estate: il Milan, al momento, può contare su Bartesaghi e Saelemaekers come titolari. Athekame a destra cresce, mentre Estupiñán fa tantissima fatica e potrebbe salutare subito il Diavolo, dopo una sola stagione deludente in rossonero. Occhio quindi ai possibili rinforzi per le fasce. Come riportato dal sito fiorentinauno.com, Milan e Fiorentina potrebbero pensare a un possibile scambio di calciomercato in vista dell'estate. L’ipotesi vedrebbe Dodô in rossonero e Athekame vestire la maglia viola. La Fiorentina non si accontenterebbe del cartellino del terzino destro svizzero, ma vorrebbe anche un conguaglio di 10 milioni di euro, comunque una cifra importante per il Milan vista l'annata deludente di tutta la Fiorentina.
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, idea scambio con la Fiorentina: Dodô nel mirino, c’è la carta Athekame
Dodô al Milan per Athekame
Il Diavolo starebbe valutando la possibile fattibilità dell'operazione. Per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri, il profilo di Dodô sarebbe davvero l'ideale: l'esterno destro brasiliano fa fare benissimo le due fase e può essere un'arma in attacco, con le sue capacità balistiche, con i dribbling sul secco e gli ottimi cross per gli attaccanti. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e, secondo transfermarkt.it, potrebbe valere 18 milioni di euro, con quello di Athekame che potrebbe valere circa 10 milioni di euro. Classe 1998 è ancora nel pieno dell'età per giocare a calcio. Questi i suoi numeri stagionali in Serie A: 32 presenze, un gol e 2 assist. In totale, con la maglia della Fiorentina, ha segnato 3 gol con 13 assist.
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