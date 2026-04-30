Il Diavolo starebbe valutando la possibile fattibilità dell'operazione. Per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri, il profilo di Dodô sarebbe davvero l'ideale: l'esterno destro brasiliano fa fare benissimo le due fase e può essere un'arma in attacco, con le sue capacità balistiche, con i dribbling sul secco e gli ottimi cross per gli attaccanti. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e, secondo transfermarkt.it, potrebbe valere 18 milioni di euro, con quello di Athekame che potrebbe valere circa 10 milioni di euro. Classe 1998 è ancora nel pieno dell'età per giocare a calcio. Questi i suoi numeri stagionali in Serie A: 32 presenze, un gol e 2 assist. In totale, con la maglia della Fiorentina, ha segnato 3 gol con 13 assist.