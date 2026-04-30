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Milan, Bondo pronto a tornare: ecco come sta andando e i piani futuri

Milan, Bondo pronto a tornare: ecco come sta andando e i piani futuri
Rivoluzione Milan a centrocampo: tra l'arrivo di Goretzka e l'addio di Loftus-Cheek, quale potrebbe essere il futuro di Warren Bondo? Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il centrocampo del Milan potrebbe andare verso una rivoluzione in estate: si parla già di possibili cessioni di Loftus-Cheek e Fofana in estate che potrebbero essere molto importanti per il bilancio rossonero (qui i dettagli). In entrata si continua a lavorare per trovare un accordo con Leon Goretzka, parametro zero di lusso per i rossoneri. E poi? Cosa fare con chi rientra dai prestiti? Tra i centrocampisti che il Milan ha deciso di 'mandare a giocare' c'è anche Warren Bondo, centrocampista francese classe 2003 che sta giocando con continuità con la Cremonese. L'ex Monza, infatti, è stato titolare sia con Nicola che con Giampaolo, salvo le partite saltate per problemi muscolari tra gennaio e febbraio 2026. Sono 26 le presenze stagionali in Serie A per Bondo, partendo 22 volte da titolare e giocando sia come mediano che come centrocampista centrale. Con il Milan solo 5 presenze dopo il suo acquisto nel gennaio del 2025. I rossoneri lo presero dal Monza per 10 milioni di euro per sostituire Bennacer, prestato al Marsiglia (oggi gioca alla Dinamo Zagabria, sempre in prestito).

Milan, il possibile futuro di Bondo

Bondo dovrebbe tornare in rossonero in estate, ma dove potrebbe giocare nel Milan di Massimiliano Allegri? Il francese è un mediano che può essere utile davanti alla difesa, ma nel 3-5-2 dei rossoneri quel posto è di Modrić ora e per il futuro è pronto Jashari. Difficile vederlo come mezzala, anche se le caratteristiche di corsa ci sono, manca un po' di qualità sotto porta e senso di inserimento, richieste spesso da Allegri. Con il possibile arrivo di Goretzka e l'interesse per Koné, lo spazio di Bondo al Milan sembra non esserci. Un altro prestito potrebbe non essere la soluzione giusta al momento. Il Diavolo potrebbe pensare a una plusvalenza, magari accentando proposte vicine ai 10 milioni di euro, prezzo con il quale è stato prelevato dal Monza una stagione e mezza fa. Considerando l'ammortamento dello stipendio (1,5 milioni di euro netti a stagione), per il Milan sarebbe appunto una plusvalenza.

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