Milan, Bondo pronto a tornare: ecco come sta andando e i piani futuri

Il centrocampo del Milan potrebbe andare verso una rivoluzione in estate: si parla già di possibili cessioni di Loftus-Cheek e Fofana in estate che potrebbero essere molto importanti per il bilancio rossonero (qui i dettagli). In entrata si continua a lavorare per trovare un accordo con Leon Goretzka, parametro zero di lusso per i rossoneri. E poi? Cosa fare con chi rientra dai prestiti? Tra i centrocampisti che il Milan ha deciso di 'mandare a giocare' c'è anche Warren Bondo, centrocampista francese classe 2003 che sta giocando con continuità con la Cremonese. L'ex Monza, infatti, è stato titolare sia con Nicola che con Giampaolo, salvo le partite saltate per problemi muscolari tra gennaio e febbraio 2026. Sono 26 le presenze stagionali in Serie A per Bondo, partendo 22 volte da titolare e giocando sia come mediano che come centrocampista centrale. Con il Milan solo 5 presenze dopo il suo acquisto nel gennaio del 2025. I rossoneri lo presero dal Monza per 10 milioni di euro per sostituire Bennacer, prestato al Marsiglia (oggi gioca alla Dinamo Zagabria, sempre in prestito).