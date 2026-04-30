Il centrocampo del Milan potrebbe andare verso una rivoluzione in estate: si parla già di possibili cessioni di Loftus-Cheek e Fofana in estate che potrebbero essere molto importanti per il bilancio rossonero (qui i dettagli). In entrata si continua a lavorare per trovare un accordo con Leon Goretzka, parametro zero di lusso per i rossoneri. E poi? Cosa fare con chi rientra dai prestiti? Tra i centrocampisti che il Milan ha deciso di 'mandare a giocare' c'è anche Warren Bondo, centrocampista francese classe 2003 che sta giocando con continuità con la Cremonese. L'ex Monza, infatti, è stato titolare sia con Nicola che con Giampaolo, salvo le partite saltate per problemi muscolari tra gennaio e febbraio 2026. Sono 26 le presenze stagionali in Serie A per Bondo, partendo 22 volte da titolare e giocando sia come mediano che come centrocampista centrale. Con il Milan solo 5 presenze dopo il suo acquisto nel gennaio del 2025. I rossoneri lo presero dal Monza per 10 milioni di euro per sostituire Bennacer, prestato al Marsiglia (oggi gioca alla Dinamo Zagabria, sempre in prestito).
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Milan, Bondo pronto a tornare: ecco come sta andando e i piani futuri
Milan, il possibile futuro di Bondo
Bondo dovrebbe tornare in rossonero in estate, ma dove potrebbe giocare nel Milan di Massimiliano Allegri? Il francese è un mediano che può essere utile davanti alla difesa, ma nel 3-5-2 dei rossoneri quel posto è di Modrić ora e per il futuro è pronto Jashari. Difficile vederlo come mezzala, anche se le caratteristiche di corsa ci sono, manca un po' di qualità sotto porta e senso di inserimento, richieste spesso da Allegri. Con il possibile arrivo di Goretzka e l'interesse per Koné, lo spazio di Bondo al Milan sembra non esserci. Un altro prestito potrebbe non essere la soluzione giusta al momento. Il Diavolo potrebbe pensare a una plusvalenza, magari accentando proposte vicine ai 10 milioni di euro, prezzo con il quale è stato prelevato dal Monza una stagione e mezza fa. Considerando l'ammortamento dello stipendio (1,5 milioni di euro netti a stagione), per il Milan sarebbe appunto una plusvalenza.
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