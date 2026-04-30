Calciomercato, Ismaël Koné osservato più volte dal Milan: quanto vale

Continua il lavoro degli scout del Milan, alla ricerca di giocatori che possano rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri in vista delle prossime stagioni. Tra i nomi osservati spesso e da vicino, c'è quello di Ismaël Koné, centrocampista classe 2002 del Sassuolo, lo riporta 'Tuttosport'. Koné è un giocatore che ha già incantato San Siro con una grande prestazione contro il Milan, condita da un gol bellissimo con un grande tocco sotto a battere l'uscita di Maignan. Un centrocampista a cui piace segnare (sono 6 i gol in campionato) e che potrebbe giocare da mezzala nel 3-5-2 di Allegri, magari come primo cambio dalla panchina.
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Come scrive il quotidiano, Ismaël Koné sarebbe stato osservato dal Milan anche durante la partita tra Fiorentina e Sassuolo. I rossoneri sarebbero in prima fila per strapparlo alla folta concorrenza in Serie A: sul giocatore forti anche Roma e Inter. Il Sassuolo lo ha già riscattato dal Marsiglia per 12 milioni di euro e ora potrebbe chiedere molto di più per cederlo subito in estate (il valore sarebbe già doppio). Con il possibile arrivo di Goretzka, Koné potrebbe completare il reparto mediano del Milan, magari sostituendo i partenti Fofana e Loftus-Cheek, mezzali nel 3-5-2 di Allegri. Come detto, Koné ha segnato 6 gol in campionato (Fofana e Loftus-Cheek, insieme, arrivano a 5 reti stagionali in Serie A).
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