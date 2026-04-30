Calciomercato, Ismaël Koné osservato più volte dal Milan: quanto vale

Come scrive il quotidiano, Ismaël Koné sarebbe stato osservato dal Milan anche durante la partita tra Fiorentina e Sassuolo. I rossoneri sarebbero in prima fila per strapparlo alla folta concorrenza in Serie A: sul giocatore forti anche Roma e Inter. Il Sassuolo lo ha già riscattato dal Marsiglia per 12 milioni di euro e ora potrebbe chiedere molto di più per cederlo subito in estate (il valore sarebbe già doppio). Con il possibile arrivo di Goretzka, Koné potrebbe completare il reparto mediano del Milan, magari sostituendo i partenti Fofana e Loftus-Cheek, mezzali nel 3-5-2 di Allegri. Come detto, Koné ha segnato 6 gol in campionato (Fofana e Loftus-Cheek, insieme, arrivano a 5 reti stagionali in Serie A).