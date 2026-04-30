Ci potrebbero essere tantissime novità a centrocampo per il Milan. In estate sono attese le possibili cessioni di Fofana e Loftus-Cheek, mentre Luka Modrić deve ancora decidere cosa fare nel suo futuro (può restare un altro anno, visto che ha un'opzione nel suo contratto con il Milan). Visti i tanti dubbi, il Diavolo non si ferma al solo possibile arrivo di Leon Goretzka a centrocampo. Uno dei nomi più interessanti tra i centrocampisti in Serie A è quello di Ismaël Koné, classe 2002 del Sassuolo. È un giocatore molto fisico, un box-to-box dinamico che corre per tutto il campo ed è molto utile in entrambe le fasi. Con il Milan di Massimiliano Allegri potrebbe giocare da mezzala, magari come primo cambio di Rabiot a sinistra nel 3-5-2 rossonero. Ha anche un grande senso del gol: in Serie A, in stagione, ha segnato 6 gol in 31 presenze.