Ci potrebbero essere tantissime novità a centrocampo per il Milan. In estate sono attese le possibili cessioni di Fofana e Loftus-Cheek, mentre Luka Modrić deve ancora decidere cosa fare nel suo futuro (può restare un altro anno, visto che ha un'opzione nel suo contratto con il Milan). Visti i tanti dubbi, il Diavolo non si ferma al solo possibile arrivo di Leon Goretzka a centrocampo. Uno dei nomi più interessanti tra i centrocampisti in Serie A è quello di Ismaël Koné, classe 2002 del Sassuolo. È un giocatore molto fisico, un box-to-box dinamico che corre per tutto il campo ed è molto utile in entrambe le fasi. Con il Milan di Massimiliano Allegri potrebbe giocare da mezzala, magari come primo cambio di Rabiot a sinistra nel 3-5-2 rossonero. Ha anche un grande senso del gol: in Serie A, in stagione, ha segnato 6 gol in 31 presenze.
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Ismaël Koné osservato più volte dal Milan: il Sassuolo chiede due giovani ai rossoneri
Calciomercato, centrocampo Milan: tra il futuro di Modrić e l'obiettivo Goretzka, spunta Ismaël Koné del Sassuolo. Ecco le possibili richieste dei neroverdi
Ismaël Koné nel mirino del Milan: il piano del Sassuolo
Il Milan, scrive 'La Gazzetta dello Sport', lo ha già seguito più volte, ma su Ismaël Koné ci potrebbero essere anche altre squadre italiane. Il prezzo? Per la rosea il Sassuolo potrebbe sperare nell'asta per aumentare la richiesta (secondo transfermarkt.it il valore di Koné è di 20 milioni di euro), e potrebbe chiedere al Milan dei giovani come contropartite. Interessa il regista Christian Comotto, ma il Milan non ne vuole perdere il controllo. L’alternativa potrebbe essere l’attaccante Francesco Camarda che è tornato in campo con il Lecce contro il Verona, dopo il lungo infortunio alla spalla.
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